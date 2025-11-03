Kontakt
Post für das Christkind - der Himmelsbriefkasten in Bad Herrenalb

Bad Herrenalb. Seit vielen Jahren gibt es in Bad Herrenalb den Himmelsbriefkasten, der Kindern die schöne Weihnachtstradition des Wunschzettel-Schreibens näherbringt und jedes Jahr aufs Neue große Begeisterung hervorruft.

Der Grund: die dort eingeworfene Post wird direkt ans Christkind weitergeleitet!

In diesem Jahr steht der liebevoll geschmückte Himmelsbriefkasten vom 14. November bis zum 7. Dezember im Vorraum der Tourist-Info auf dem Rathausplatz. Täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr können Kinder bis 13 Jahre aus Bad Herrenalb und der Umgebung dort ihre Briefe, Wünschen oder, falls sie noch nicht schreiben können, selbst gemalte Bilder einwerfen. Eine Antwort ist in jedem Fall garantiert: Die fleißigen irdischen Helfer und Helferinnen des Christkinds lesen die Briefe nicht nur, sie schicken per Post sogar eine kleine Überraschung zurück. Deshalb nicht vergessen, Name, Adresse und das Alter auf den Umschlag oder die Rückseite der Wunschzettel zu schreiben.

Die Tourist-Info freut sich auf viele schöne Briefe und bunte Bilder!
