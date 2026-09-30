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„Neue Farbigkeit“ – die Gemälde von Lars Pfeiffer im Herrenalber Rathaus

Vernissage am 15. Oktober von 10 Uhr bis 12 Uhr

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Im Herrenalber Rathaus werden derzeit 31 Gemälde des Malers Lars Pfeiffer ausgestellt. Kunstinteressierte, die sich intensiver mit Pfeiffers Malerei beschäftigen möchten, haben am Donnerstag, 15. Oktober, dazu die Gelegenheit. Von 10 Uhr bis 12 Uhr wird der Künstler im Rathaus anwesend sein, für Gespräche zur Verfügung stehen und die Ideen und Inspirationen erläutern, die hinter seinem malerischen Werk stehen. Zu sehen sind die Gemälde im ersten Stock des Rathauses.

Obwohl Lars Pfeiffer in Karlsruhe lebt, ist er in Bad Herrenalb kein Unbekannter. Er ist beruflich in der Sozial- und Diakoniestation des Krankenpflegevereins Bad Herrenalb-Dobel tätig und seine Gemälde wurden bereits 2021 in einer Sonderausstellung im Ziegelmuseum gezeigt. Seine ersten malerischen Akzente setzte der 62-jährige Ende der 80er Jahre mit der in Schwarzweiß gehaltenen Serie großformatiger Ölbilder „Stille Tage in Clichy“. Seit Mitte der 90er Jahre dominieren in seinen Werken Farbe und Wärme, auch wenn er immer wieder zur schwarzweißen Farbgebung zurückkehrt. Pfeiffer selbst bezeichnet seine Malerei als „Neue Farbigkeit“, die sich durch die Symbiose absolut reiner Farbtöne und der ihm eigenen Art zu skizzieren auszeichnet. Seine Motive sind vielfältig und reichen von imaginären Schwarzwaldlandschaften über mediterrane Sujets bis hin zu Abstraktionen, die Bekanntes in ungewohnte Zusammenhänge setzen und neu erlebbar machen.

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