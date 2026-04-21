Naturerlebnis zwischen Wald und Wildnis: Große „Wildtiertour“ rund um Bad Herrenalb
Tour im Rahmen des Wanderopenings am 14. Mai
Die „Wildtiertour“ am 14. Mai verspricht ein besonderes Erlebnis für alle Sinne, wenn sich die Teilnehmer gemeinsam mit einem erfahrenen Guide auf die rund zwölf Kilometer lange Strecke begeben. Beginn der etwa fünfstündigen Wanderung ist um 11 Uhr an der Neusatzer Pfütz, die gleichzeitig auch den Endpunkt dieses abwechslungsreichen Rundwegs bildet. Auf der Route, die über rund 350 Höhenmeter durch die malerischen Wälder zwischen Bad Herrenalb und Dobel führt, steht die Begegnung mit der lokalen Flora und Fauna im Mittelpunkt.
Schon kurz nach dem Aufbruch taucht die Gruppe in die Stille des Schwarzwaldes ein, wo das Wildtiergehege eine Gelegenheit bietet, typische Waldbewohner aus nächster Nähe zu beobachten. Während die Wanderer die Tiere in ihrem natürlichen Umfeld erleben, wird wertvolles Hintergrundwissen über deren Lebensweisen und den Schutz ihrer empfindlichen Habitate vermittelt. Der Weg führt weiter entlang des plätschernden Dobelbachs, der mit seinen kühlen Bachauen und einer spezialisierten Pflanzenwelt einen erfrischenden Kontrast zur dichten Waldatmosphäre schafft.
Ein weiteres Highlight der Tour ist der Besuch des Bienenlehrstands. Dort erhalten die Gäste spannende Einblicke in die komplexe Welt der fleißigen Bestäuber und erfahren aus erster Hand, wie die Honigproduktion funktioniert und welche zentrale Bedeutung die Biene für unser gesamtes Ökosystem einnimmt.
Neben der Natur kommt auch die Regionalgeschichte nicht zu kurz, denn am Wegesrand erinnern historische Grenzsteine an die einstige Teilung zwischen Baden und Württemberg und verknüpfen so das Naturerlebnis mit der bewegten Vergangenheit der Region. Die „Wildtiertour“ bietet somit die ideale Gelegenheit, den Schwarzwald nicht nur sportlich zu erkunden, sondern ihn in all seinen ökologischen und kulturellen Facetten neu kennenzulernen.
Nach der Rückkehr zur Neusatzer Pfütz klingt der Tag bei einer geselligen Hocketse aus. In entspannter Atmosphäre und bei lokaler Bewirtung können die Wanderer die Eindrücke der Tour Revue passieren lassen.
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung aber dennoch notwendig und kann ab sofort in der Herrenalber Tourist-Info auf dem Rathausplatz, telefonisch unter 07083 5005-55 oder per Mail an info@badherrenalb.de vorgenommen werden. Dort erhalten Interessierte auch weiterführende Informationen zum Streckenverlauf sowie Details zur Anfahrt mit dem eigenen Fahrzeug oder dem öffentlichen Nahverkehr.