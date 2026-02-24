Kontakt
Tourismus und Stadtmarketing/Stadt Bad Herrenalb
Herr Christian Siebje
Matthieu Saglio Quartet: Jazz ohne Grenzen am 24. April im Kurhaus

Tickets sind ab sofort in der Tourist-Info und online erhältlich

Am 24. April um 20 Uhr gastiert das Matthieu Saglio Quartet im Herrenalber Kurhaus. Die von der internationalen Presse gefeierten Musiker treten bereits zum zweiten Mal in der Siebentälerstadt auf und haben schon bei ihrem Gastspiel im November 2023 das Publikum mit ihrem Genregrenzen überschreitenden Mix aus Jazz, Gypsy-Swing und Weltmusik begeistert. An diesem Abend werden die Musiker zwei Sets spielen, die jeweils rund 45 Minuten dauern.

Begleitet wird Cellist Matthieu Saglio, der seine Alben auf dem renommierten deutschen Jazz-Label ACT veröffentlicht, von einem Ensemble aus Hochkarätern. Perkussions-Künstler Zé Luis Nascimento hat u.a. mit Michel Legrand, Césaria Evora und Al Di Meola gespielt, Pianist Christian Belhomme ist auch ein gefragter Komponist für TV-Serien und Theatermusiken und Léo Ulmann zählt zu den besten Jazz-Geigern Europas.

Die Tickets für das Matthieu Saglio Quartet sind ab sofort im Vorverkauf für 24 Euro in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz sowie online auf www.reservix.de erhältlich. Beim Onlinekauf kommen noch Gebühren hinzu. An der Abendkasse kosten die Karten 29 Euro. Besucher mit Gästekarte zahlen im Vorverkauf in der Tourist-Info nur 21 Euro und 25 Euro an der Abendkasse.

