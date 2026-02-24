Matthieu Saglio Quartet: Jazz ohne Grenzen am 24. April im Kurhaus
Tickets sind ab sofort in der Tourist-Info und online erhältlich
Begleitet wird Cellist Matthieu Saglio, der seine Alben auf dem renommierten deutschen Jazz-Label ACT veröffentlicht, von einem Ensemble aus Hochkarätern. Perkussions-Künstler Zé Luis Nascimento hat u.a. mit Michel Legrand, Césaria Evora und Al Di Meola gespielt, Pianist Christian Belhomme ist auch ein gefragter Komponist für TV-Serien und Theatermusiken und Léo Ulmann zählt zu den besten Jazz-Geigern Europas.
Die Tickets für das Matthieu Saglio Quartet sind ab sofort im Vorverkauf für 24 Euro in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz sowie online auf www.reservix.de erhältlich. Beim Onlinekauf kommen noch Gebühren hinzu. An der Abendkasse kosten die Karten 29 Euro. Besucher mit Gästekarte zahlen im Vorverkauf in der Tourist-Info nur 21 Euro und 25 Euro an der Abendkasse.