Kleine Gesten, große Freude - der Herrenalber Himmelsbriefkasten
Die Resonanz aus der Bevölkerung ist durchweg positiv und zeigt, wie viel Freude man mit kleinen Gesten bereiten kann. Die Aktion fördere nicht nur die Kreativität, sondern sorge für strahlende Kinderaugen, wenn die Antwortpost im Briefkasten liegt. „Wir haben wundervolle Rückmeldungen von Eltern, aber auch von Kindergärten erhalten, die das Schreiben der Briefe fest in ihren vorweihnachtlichen Alltag integriert haben“, berichtet Conny Bludau aus der Touristik, die den Löwenanteil der Kinderpost beantwortet hat.
Die Touristik bedankt sich bei allen fleißigen Briefeschreibern und freut sich schon jetzt auf die Post an das Christkind im nächsten Jahr.