Kleine Gesten, große Freude - der Herrenalber Himmelsbriefkasten

Ob bunt bemalt, liebevoll beklebt oder in Schönschrift verfasst – Wunschzettel spiegeln die Vorfreude von Kindern auf das Weihnachtsfest wider. In Bad Herrenalb gibt es deshalb seit vielen Jahren den Himmelsbriefkasten, in den die Kinder aus der Stadt und der Umgebung ihre Wunschzettel an das Christkind einwerfen können. Das Besondere dabei: Jedes Kind bekommt garantiert eine persönliche Antwort und ein kleines Geschenk von den irdischen Helferinnen des himmlischen Adressaten. In diesem Jahr hatten die Weihnachtsengel der Herrenalber Touristik besonders viel zu tun, denn sie mussten 190 Briefe beantworten, so viele wie noch nie.



Die Resonanz aus der Bevölkerung ist durchweg positiv und zeigt, wie viel Freude man mit kleinen Gesten bereiten kann. Die Aktion fördere nicht nur die Kreativität, sondern sorge für strahlende Kinderaugen, wenn die Antwortpost im Briefkasten liegt. „Wir haben wundervolle Rückmeldungen von Eltern, aber auch von Kindergärten erhalten, die das Schreiben der Briefe fest in ihren vorweihnachtlichen Alltag integriert haben“, berichtet Conny Bludau aus der Touristik, die den Löwenanteil der Kinderpost beantwortet hat.



Die Touristik bedankt sich bei allen fleißigen Briefeschreibern und freut sich schon jetzt auf die Post an das Christkind im nächsten Jahr.

