Kino im Kurhaus am 28. November

Am Samstag, 28. November, ist wieder Kinozeit im Herrenalber Kurhaus. In der Kindervorstellung um 16 Uhr läuft der Animationsfilm „Alles voller Monster“ und um 19 Uhr werden im Rahmen der „Filmschau BW on Tour“ Kurzfilme aus dem Ländle gezeigt.



„Alles voller Monster“ ist ein herrlich schräges Gruselabenteuer über das Anderssein, Vorurteile und Freundschaft. Hoch über dem Dorf Rafferskaff liegt die Burg Grottenow, wo ein verrückter Professor wilde Geschöpfe zum Leben erweckt. Stichkopf, ein kleiner Junge, war die erste Schöpfung des Professors, ist bei dem aber längst in Vergessenheit geraten. Dabei ist er der Einzige, der sich um die Monster und die Burg kümmert - und das nicht ohne Grund, denn die Rafferskaffer würden die Burg stürmen, wenn sie von den Monster-Schöpfungen wüssten. Das Burgleben gerät ins Wanken, als ein bankrotter Impresario mit seinem Zirkus ins Dorf kommt. Um die marode Menagerie zu retten, sind neue Attraktionen nötig und da kommen Stichkopf und die Monster wie gerufen. Stichkopf wiederum glaubt, im Zirkus Liebe und Anerkennung zu finden und verlässt die Burg - womit die turbulente Geschichte erst richtig losgeht. Der Film ist für Kinder ab sechs Jahren freigegeben und dauert 89 Minuten. Der Eintritt kostet vier Euro.



Die „Filmschau BW on Tour“ präsentiert ab 19 Uhr Kurzfilme, die für den Baden-Württembergischen Publikumsfilmpreis 2026 nominiert sind. Die Filme decken die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen ab und zeigen auf berührende, humorvolle oder nachdenkliche Weise, dass auch kurze Filme großes Kino sein können. Am Ende des Abends wird es interaktiv, denn die Besucher können ihren Lieblingsfilm wählen und den Gewinner des Publikumspreises mitbestimmen. Mit etwas Glück kann man dabei sogar eine Reise nach Stuttgart zur Preisverleihung gewinnen. Die „Filmschau BW on Tour“ dauert rund 100 Minuten, die Tickets sind an der Abendkasse für sechs Euro erhältlich.



Kino im Kurhaus geht weiter am 21. Dezember, gezeigt werden dann der Kinderfilm „Weihnachten der Tiere“ und das mit dem Oscar prämierte Epos „Nirgendwo in Afrika“.

(lifePR) (