Kino im Kurhaus am 21. Februar

Am Samstag, 21. Februar, ist wieder Kino-Zeit im Herrenalber Kurhaus. Um 16 Uhr läuft die Neuverfilmung von Michael Endes Romanklassiker „Momo“. Das junge Waisenmädchen Momo lebt in den Ruinen eines römischen Amphitheaters und verbringt ihre Tage am liebsten mit ihrem besten Freund Gino. Doch als ein mächtiger internationaler Konzern beginnt, den Menschen die Zeit zu stehlen, hat plötzlich niemand mehr Zeit für sie. Noch nicht mal Gino! Momo verzweifelt. Doch dann taucht eine geheimnisvolle Schildkröte auf und führt sie zu Meister Hora, dem Hüter der Zeit. Gemeinsam stellen sie sich gegen die Zeit-Diebe. „Momo“ dauert 91 Minuten und ist für Kinder ab sechs Jahren freigegeben. Tickets sind für 4 Euro an der Tageskasse erhältlich.



In der Abendvorstellung um 19 Uhr wird die vielfach ausgezeichnete deutsch-österreichische Satire „Pfau – bin ich echt?“ gezeigt. Matthias arbeitet in einer Rent-a-Friend-Agentur und ist ein Meister seines Fachs. Benötigen Sie einen „kultivierten Freund“, um Ihre Bekannten zu beeindrucken? Brauchen Sie einen „perfekten Sohn“ zum Herzeigen bei einer Party? Oder vielleicht suchen einfach einen Sparringspartner, um einen Ehekrach zu proben? Matthias ist Ihr Mann! Obwohl er sich darin auszeichnet, täglich jemand anderes zu sein, besteht die wahre Herausforderung für ihn darin, einfach er selbst zu sein. Als seine Freundin Sophia ihn wegen allumfassender Gefühllosigkeit zurücklässt, muss Matthias in die Gänge kommen – und löst auf dem Weg zur Selbsterkenntnis eine Kettenreaktion von zunehmend absurdem Ausmaß aus. Der ab 12 Jahren freigegebene Film dauert 102 Minuten, die Karten kosten an der Abendkasse 6 Euro.

