Jubiläen, Sommerfeste und Sommer Hock 1.0

Gleich vier Herrenalber Vereine laden am kommenden Wochenende die Bürgerinnen und Bürger zu Feierlichkeiten ein. Mit einem ökumenischen Gottesdienst in den Räumlichkeiten An der Alb 14 beginnt am Samstag, 13. Juni, um 10.30 Uhr das Jubiläumsfest des Krankenpflegevereins Bad Herrenalb und Dobel, mit dem das 25-jährige Bestehen der Seniorentagesstätte der Sozial- und Diakoniestation gefeiert wird. Auf dem Programm stehen ein Auftritt der Kindertrachtengruppe, ein Challenge-Spiel und eine Fotobox. Mit einem Alterssimulationsanzug und einem Demenzsimulator können die Gäste am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, älter zu werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Ab 13 Uhr lädt am Samstag der Musikverein Bad Herrenalb Gaistal e.V. zur geselligen Sommer Hock 1.0 auf den Rathausplatz ein. Neben Spezialitäten vom Grill gibt es Kaltgetränke und natürlich Live-Musik vom Orchester des Vereins. Der nächste Termin für diese beliebte Traditionsveranstaltung ist Samstag, der 25. Juli.



Gefeiert wird am Samstag und am Sonntag auch in Bernbach. Im Festzelt an der Grillhütte beginnt um 18 Uhr das Sommerfest des Akkordeon-Orchesters Bernbach e.V. Ab 20 Uhr kann das Tanzbein geschwungen werden, wenn DJ Peter B Hits der 80er Jahre auflegt. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt, es folgen um 11.30 Uhr ein Frühschoppen und ab 13.30 Uhr Auftritte von befreundeten Gastvereinen. Kinder freuen sich über eine Hüpfburg und Fußballfans über die Live-Übertragung des WM-Spiels Deutschland gegen Curacao ab 19 Uhr. Für Speis und Trank ist an beiden Tagen bestens gesorgt.



Zu seinem Sommerfest lädt der Reitverein Rotensol e.V. am Sonntag, 14. Juni ein. Ab 11.30 Uhr werden die Gäste auf der Reitanlage in Rotensol willkommen geheißen. Besonderes Augenmerk legt der Reitverein auf das abwechslungsreiche Kinderprogramm. So gibt es Ponyreiten, Kinderschminken und einen Basteltisch. Kulinarisch werden die Gäste mit Haxen vom Grill, Schupfnudeln, einem großen Kuchenbuffet, Waffeln, kalten und heißen Getränken und vielem mehr verwöhnt. Das Fest findet Dank der vereinseigenen Reithalle bei jedem Wetter statt.



Das Folgewochenende von Freitag, 19. Juni, bis zum Sonntag, 21. Juni, steht ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums der Skizunft Bad Herrenalb e.V. Der Fassanstich ist am Freitag um 18 Uhr im Festzelt auf der Schweizerwiese. Ab 20 Uhr wird eine Après-Ski-Party mit der Band Sonrise gefeiert. Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit dem Jubiläumsrun der Alb Challenge 2026. Tanz und gute Laune verspricht DJ The Jan ab 18 Uhr bei der Neue-Welle-Party. Mit einem Frühschoppen-Konzert des Musikvereins Bad Herrenalb Gaistal e.V. wird um 11 Uhr der Sonntag eröffnet. Von 14 Uhr bis 17 Uhr findet das Kinder-Spielefest auf der Schweizerwiese statt und ab 17 Uhr das große Jubiläumsfinale. Natürlich werden an allen drei Tagen verschiedene warme und kalte Speisen und Getränke angeboten.

(lifePR) (