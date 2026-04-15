Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1057530

Tourismus und Stadtmarketing/Stadt Bad Herrenalb Rathausplatz 11 76332 Bad Herrenalb, Deutschland http://www.badherrenalb.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Siebje +49 7083 500523
Logo der Firma Tourismus und Stadtmarketing/Stadt Bad Herrenalb

IG Gartenschau sucht Privatgärten für den „Tag der offenen Gartentür“

Anmeldungen ab sofort möglich

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Am 21.Juni findet in diesem Jahr der „Tag der offenen Gartentür“ in Bad Herrenalb statt. Aus diesem Grund sucht die IG Gartenschau Gartenbesitzer aus der Kernstadt und den Höhenorten, die Lust haben, an diesem Tag ihre privaten Grün-Oasen von 10 Uhr bis 17 Uhr für interessierte Besucher zu öffnen. 

Wer dazu bereit ist, kann sich auf einen regen Austausch mit anderen Gartenliebhabern freuen und zudem seine persönlichen Garten-Inspirationen vermitteln. Hausgärten sind für Gartenfreunde meistens interessanter als öffentliche Parks und Grünanlagen, weil in ihnen Gestaltungsbeispiele zu finden sind, die jeder im eigenen Garten verwirklichen kann. 

Besondere Voraussetzung müssen die Privatgärten nicht erfüllen, wie Christa Sagawe von der Interessengemeinschaft Gartenschau erklärt. „Egal ob wilde Gärten, gepflegte Grünanlagen, Nutzgärten, Gärten mit Wasserspielen – je vielfältiger die Mischung, desto besser. Wir freuen uns über jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer!“

Wer seinen Garten präsentieren möchte, kann sich ab sofort bei Gabriele Döhler oder Christa Sagawe anmelden, am besten per Mail an MacZim@web.de oder an christa.sagawe20@gmail.com. Bitte ein oder zwei Fotos des Gartens mitsenden. Anmeldeschluss ist der 17. Mai. Telefonische Infos zum „Tag der offenen Gartentür“ gibt es bei Christa Sagawe unter der Nummer 0170 9372579. 

 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.