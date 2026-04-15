IG Gartenschau sucht Privatgärten für den „Tag der offenen Gartentür“

Am 21.Juni findet in diesem Jahr der „Tag der offenen Gartentür“ in Bad Herrenalb statt. Aus diesem Grund sucht die IG Gartenschau Gartenbesitzer aus der Kernstadt und den Höhenorten, die Lust haben, an diesem Tag ihre privaten Grün-Oasen von 10 Uhr bis 17 Uhr für interessierte Besucher zu öffnen.



Wer dazu bereit ist, kann sich auf einen regen Austausch mit anderen Gartenliebhabern freuen und zudem seine persönlichen Garten-Inspirationen vermitteln. Hausgärten sind für Gartenfreunde meistens interessanter als öffentliche Parks und Grünanlagen, weil in ihnen Gestaltungsbeispiele zu finden sind, die jeder im eigenen Garten verwirklichen kann.



Besondere Voraussetzung müssen die Privatgärten nicht erfüllen, wie Christa Sagawe von der Interessengemeinschaft Gartenschau erklärt. „Egal ob wilde Gärten, gepflegte Grünanlagen, Nutzgärten, Gärten mit Wasserspielen – je vielfältiger die Mischung, desto besser. Wir freuen uns über jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer!“



Wer seinen Garten präsentieren möchte, kann sich ab sofort bei Gabriele Döhler oder Christa Sagawe anmelden, am besten per Mail an MacZim@web.de oder an christa.sagawe20@gmail.com. Bitte ein oder zwei Fotos des Gartens mitsenden. Anmeldeschluss ist der 17. Mai. Telefonische Infos zum „Tag der offenen Gartentür“ gibt es bei Christa Sagawe unter der Nummer 0170 9372579.





(lifePR) (