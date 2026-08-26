Hängematten im Kurpark wieder einsatzbereit
Für maximale Langlebigkeit setzen Bauhof und Touristik auf Robustheit. Die neuen Halterungsstämme bestehen aus witterungsbeständigem Robinienholz und auch das Stoffgewebe der Matten ist speziell für den dauerhaften Outdooreinsatz ausgelegt. Dem Entspannen im Grünen steht damit ab sofort nichts mehr im Wege.
Damit das Angebot möglichst lange erhalten bleibt, appelliert die Touristik an die Gäste, die Hängematten nicht zu überlasten. Die Matten sind jeweils nur für eine Person vorgesehen, da bei einer Nutzung durch mehrere Personen gleichzeitig die Aufhängungsscharniere beschädigt werden können.