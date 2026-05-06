Herrenalber Kunsthandwerkermarkt am Pfingstwochenende
Über 60 Aussteller bieten vom 23. bis 25. Mai kreative Handwerkskunst an
Vielfältig ist auch das kulinarische Angebot. Getränke- und Essenstände gibt es im Klosterviertel, auf dem Rathausplatz und beim Kurhaus. Für das musikalische Begleitprogramm sorgen am 23. Mai das Duo „Akzent & Harmonie“, am 24. Mai Monica von Silberschatten mit ihrer Harfe und am 25. Mai die beliebten Schlager- und Volksmusikkünstler Michael Kastel & Carla Scheithe.
Auch an die kleinen Besucher wurde gedacht. Das Kinderprogramm mit Spaß- und Mitmachaktionen und Kinderkarussell findet im Klosterviertel am Paradies statt. Neu in diesem Jahr: ein Jump & Fly Gerät und eine Airbrush-Tattoo-Station.
Mehr Infos zum Kunsthandwerkermarkt sowie allen weiteren Veranstaltungen in Bad Herrenalb gibt es in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz, telefonisch unter 07083 5005-55, per Mail an info@badherrenalb.de und online auf www.badherrenalb.de/veranstaltungen.