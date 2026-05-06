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Herrenalber Kunsthandwerkermarkt am Pfingstwochenende

Über 60 Aussteller bieten vom 23. bis 25. Mai kreative Handwerkskunst an

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Am langen Pfingstwochenende vom 23. bis zum 25. Mai feiert Bad Herrenalb die Vielfalt des Kunsthandwerks. Von 11 Uhr bis 18 Uhr laden an allen drei Tagen über 60 Aussteller im Klosterviertel, auf dem Rathausplatz und an der Kurpromenade dazu ein, kreative und hochwertige Handwerkskunst zu entdecken. Ganz gleich, ob man ein außergewöhnliches Geschenk sucht, das eigene Heim oder den eigenen Garten verschönern möchte oder sich einfach nur Anregungen für den Basteltisch holen möchte - der Kunsthandwerkermarkt ist in jedem Fall die richtige Adresse!

Vielfältig ist auch das kulinarische Angebot. Getränke- und Essenstände gibt es im Klosterviertel, auf dem Rathausplatz und beim Kurhaus. Für das musikalische Begleitprogramm sorgen am 23. Mai das Duo „Akzent & Harmonie“, am 24. Mai Monica von Silberschatten mit ihrer Harfe und am 25. Mai die beliebten Schlager- und Volksmusikkünstler Michael Kastel & Carla Scheithe.

Auch an die kleinen Besucher wurde gedacht. Das Kinderprogramm mit Spaß- und Mitmachaktionen und Kinderkarussell findet im Klosterviertel am Paradies statt. Neu in diesem Jahr: ein Jump & Fly Gerät und eine Airbrush-Tattoo-Station.

Mehr Infos zum Kunsthandwerkermarkt sowie allen weiteren Veranstaltungen in Bad Herrenalb gibt es in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz, telefonisch unter 07083 5005-55, per Mail an info@badherrenalb.de und online auf www.badherrenalb.de/veranstaltungen.

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