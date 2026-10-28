Herrenalber Gewinnspiel-Adventskalender für einen guten Zweck ab 2. November erhältlich
Das Gewinnspiel funktioniert ganz einfach. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird in der Tourist-Info täglich eine Kalendernummer gezogen. Diese sind auf der Rückseite der Kalender zu finden. Stimmt die gezogene Nummer mit der des eigenen Kalenders überein, hat man den Sachpreis des Tages gewonnen, der in dem geöffneten Türchen des Kalenders angezeigt wird. Veröffentlicht werden die Gewinnnummern täglich online auf www.badherrenalb.de/adventskalender, www.facebook.de/badherrenalb.de sowie wöchentlich im Amtsblatt. Natürlich können die Gewinnnummern auch in der Tourist-Info vor Ort sowie telefonisch unter 07083 5005-55 erfragt werden. Die Gewinne müssen bis spätestens 31. Januar 2027 in den jeweiligen Geschäften abgeholt werden.
Die Gewinnspiel-Adventskalender sind in der Tourist-Info sowie den Geschäften und Restaurants erhältlich, die die Sachpreise gespendet haben: Restaurants Abbas und Alte Abtei, Blumen Schmid, CentraVita Apotheke, Chada Thai Massage, Die Augenmeisterei, Elektro Pfeiffer, Hauser & Moritz Brillen, Restaurant Klosterschänke, Kur Apotheke, Pilates Philosophie, Sonnenhof Hotel Garni und Weltladen. Die Klosterbrauerei Mönch und Kaffeewelt Schönherr haben ebenfalls Preise gespendet, verkaufen den Kalender aber nicht. Die Auflage ist auf 500 Stück limitiert.