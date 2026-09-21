Herbstmarkt, Erntedankfest und verkaufsoffener Sonntag in Bad Herrenalb

Wenn sich die Natur rund um Bad Herrenalb in leuchtend bunten Farben präsentiert, ist wieder Zeit für den beliebten Herbstmarkt. In diesem Jahr lädt die Siebentälerstadt am Sonntag, 27. September, von 11 bis 18 Uhr zum Bummeln, Genießen und Einkaufen ein.



Vor dem Kurhaus, auf dem Rathausplatz und entlang der Klosterstraße bieten zahlreiche Stände regionale Spezialitäten und saisonale Köstlichkeiten an – von Käse und Wurst über selbstgemachte Marmeladen, Schwarzwälder Edelbrände sowie frisches Obst und Gemüse bis hin zu Heil- und Wildkräutern oder leckeren Snacks für zwischendurch. Herbstliche Dekorationsartikel, handgemachter Schmuck und Kunsthandwerk runden das vielfältige Angebot ab. Für die kleinen Gäste ist ebenfalls gut gesorgt. Das beliebte Kürbisschnitzen sowie eine Hüpfburg garantieren Spaß und Abwechslung für die jungen Marktbesucher.



Familiär geht es auch beim Erntedankfest rund um das evangelische Gemeindehaus im Klosterviertel zu. Jung und Alt sind eingeladen, die Gaben der Natur wertzuschätzen und zahlreiche kleinen Attraktionen zu erleben. Das Fest beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst, ab 12 Uhr gibt es Mittagessen im großen Saal des Gemeindehauses. Darauf folgen ein Bühnenprogramm und eine Kinderolympiade zum Thema Erntedank. Ein kleiner Verkaufstisch, dessen Erlöse für die Sanierung der Klosterkirche verwendet werden, ist im Eingangsbereich des Gemeindehauses aufgebaut.



Zusätzlich laden die Geschäfte in der Kernstadt zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Flanieren und Shoppen ist in folgenden Straßen möglich: Sägwasenplatz, Im Kloster, An der Alb, Dobler Straße, Gernsbacher Straße, Bernsteinweg, Kurpromenade, Bahnhofstraße, Ettlinger Straße und Bleichweg.

(lifePR) (