„Goldwaschen in der Alb“ startet am 28. März
Los geht es am Samstag, 28. März, die weiteren Termine sind die Samstage am 11., 18. und 25. April, am 9. und 16. Mai, am 13. und 20. Juni, am 18. und 25. Juli, am 8. August, am 12. und 19. September sowie am 10. Oktober. Am 7. August und am 11. September findet das Goldwaschen zusätzlich am Freitag statt. Beginn ist bei allen Terminen um 10 Uhr, der Treffpunkt ist immer am Holzlagerparkplatz Kullenmühle am Kreisel am Ortseingang aus Richtung Karlsruhe. Die Veranstaltungen dauern rund dreieinhalb Stunden, die Kosten betragen 25 Euro pro Person.
Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Teilnehmerzahl vom maximal 20 Personen, empfiehlt die Touristik, die Wunschtermine für das „Goldwaschen in der Alb“ rechtzeitig in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz, telefonisch unter 07083 5005-55 oder per Mail an info@badherrenalb.de zu buchen. Mehr Infos zu dieser sowie allen weiteren Veranstaltungen gibt es zudem online auf www.badherrenalb.de/veranstaltungen.
Goldwaschen in der Alb – die Termine in der Übersicht:
Treffpunkt für alle Termine: Holzlagerparkplatz Kullenmühle
28.03., 10 – 13.30 Uhr
11.04., 10 – 13.30 Uhr
18.04., 10 – 13.30 Uhr
25.04., 10 – 13.30 Uhr
09.05., 10 – 13.30 Uhr
16.05., 10 – 13.30 Uhr
13.06., 10 – 13.30 Uhr
20.06., 10 – 13.30 Uhr
18.07., 10 – 13.30 Uhr
25.07., 10 – 13.30 Uhr
07.08., 10 – 13.30 Uhr
08.08., 10 – 13.30 Uhr
11.09., 10 – 13.30 Uhr
12.09., 10 – 13.30 Uhr
19.09., 10 – 13.30 Uhr
10.10., 10 – 13.30 Uhr