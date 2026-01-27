Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049439

Tourismus und Stadtmarketing/Stadt Bad Herrenalb Rathausplatz 11 76332 Bad Herrenalb, Deutschland http://www.badherrenalb.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Siebje +49 7083 500523
Logo der Firma Tourismus und Stadtmarketing/Stadt Bad Herrenalb

Gewinnspieladventskalender: 2.010,00 Euro für den Förderverein der Kindertagesstätten

Bürgermeister Hoffmann übergibt Spendenscheck

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Einen Scheck in Höhe von 2.010,00 Euro hat Bürgermeister Hoffmann am vergangenen Montag an Nadia Faude, Maria Grußmayer und Larissa Hering vom Förderverein der Bad Herrenalber Kindertagesstätten e.V. übergeben. Das Geld stammt aus den Verkaufserlösen des Gewinnspieladventskalenders, den die Herrenalber Touristik jährlich in der Vorweihnachtszeit herausgibt. Die Erlöse werden im Wechsel an soziale Einrichtungen und Vereine in Bad Herrenalb gespendet.

Nadia Faude, die 1. Vorsitzende des Fördervereins, freute sich über die hohe Spendensumme. „Das ist ein tolles Ergebnis. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet.“ Über die Nutzung der Spende hat sich der Förderverein dennoch bereits Gedanken gemacht. Ein Teil des Geldes wird für unvorhergesehene, kleinere Anschaffungen der Herrenalber Kindertagesstätten bereitgehalten. „Die Leiterinnen der Kinderhäuser können uns sagen, was sie brauchen und wir stellen das Geld dann zur Verfügung oder besorgen die Sachen“, so Faude weiter. Genutzt werden soll Geld außerdem für den Kauf von Speisen und Getränken zur Verköstigung der Kinder bei einer Osterrallye und für das Anmieten des Vorschulbusses für Ausflüge oder Theaterbesuche mit den Kindern.

Möglich gemacht wird der Kalenderverkauf durch die Sachspenden von zahlreichen Herrenalber Geschäften, Dienstleistern, Gaststätten und Restaurants.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.