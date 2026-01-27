Gewinnspieladventskalender: 2.010,00 Euro für den Förderverein der Kindertagesstätten

Einen Scheck in Höhe von 2.010,00 Euro hat Bürgermeister Hoffmann am vergangenen Montag an Nadia Faude, Maria Grußmayer und Larissa Hering vom Förderverein der Bad Herrenalber Kindertagesstätten e.V. übergeben. Das Geld stammt aus den Verkaufserlösen des Gewinnspieladventskalenders, den die Herrenalber Touristik jährlich in der Vorweihnachtszeit herausgibt. Die Erlöse werden im Wechsel an soziale Einrichtungen und Vereine in Bad Herrenalb gespendet.



Nadia Faude, die 1. Vorsitzende des Fördervereins, freute sich über die hohe Spendensumme. „Das ist ein tolles Ergebnis. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet.“ Über die Nutzung der Spende hat sich der Förderverein dennoch bereits Gedanken gemacht. Ein Teil des Geldes wird für unvorhergesehene, kleinere Anschaffungen der Herrenalber Kindertagesstätten bereitgehalten. „Die Leiterinnen der Kinderhäuser können uns sagen, was sie brauchen und wir stellen das Geld dann zur Verfügung oder besorgen die Sachen“, so Faude weiter. Genutzt werden soll Geld außerdem für den Kauf von Speisen und Getränken zur Verköstigung der Kinder bei einer Osterrallye und für das Anmieten des Vorschulbusses für Ausflüge oder Theaterbesuche mit den Kindern.



Möglich gemacht wird der Kalenderverkauf durch die Sachspenden von zahlreichen Herrenalber Geschäften, Dienstleistern, Gaststätten und Restaurants.

