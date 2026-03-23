Gemeinsamer Saisonauftakt

Pünktlich zum bundesweiten Tag des Wanderns am Donnerstag, 14. Mai (Christi Himmelfahrt), eröffnen Bad Herrenalb und Dobel die neue Wandersaison. Mit drei geführten Touren, die von familienfreundlich bis sportlich reichen, laden die beiden Schwarzwaldorte dazu ein, die heimische Natur und Geschichte auf Schusters Rappen zu entdecken. Alle drei Wanderungen münden gegen 16 Uhr in einem geselligen Finale an der Neusatzer Pfütz, wo eine bewirtete Hocketse den passenden Rahmen für einen gemütlichen Abschluss bietet.



Für Familien mit Kindern steht eine spielerische Entdeckungsreise auf dem Programm. Die drei Kilometer lange „Schnitzeljagd durch Europa“ startet um 13 Uhr am Parkplatz Horntannhalde in Dobel. Dabei verwandelt sich der Dobler Abschnitt des Europa-Rundwanderwegs in ein Abenteuerland, in dem kleine und große Wanderer knifflige Rätsel lösen müssen. Wanderguide ist Andreas Windhab.



Zeitgleich beginnt am selben Treffpunkt die achteinhalb Kilometer lange „Historische Wanderung“ mit Guide Karl-Heinz Lucke. Diese Route wendet sich an Geschichtsinteressierte und führt durch das idyllische Holzbachtal, vorbei an historischen Grenzsteinen, die spannende Einblicke in die Vergangenheit der Region gewähren.



Wer eine sportlichere Herausforderung sucht, ist bei der „Wildtiertour“ richtig. Die zwölf Kilometer lange Wanderung startet bereits um 11 Uhr an der Neusatzer Pfütz und führt rund um Bad Herrenalb. Entlang des Dobelbachs, vorbei am Wildtiergehege und dem Bienenlehrstand, erleben die Teilnehmer die tierischen Bewohner des Schwarzwalds aus nächster Nähe. Wer die Tour führt, steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekanntgegeben.



Die Teilnahme an allen geführten Touren ist kostenfrei, erfordert jedoch eine vorherige Anmeldung. Diese nimmt ab sofort die Herrenalber Tourist-Info auf dem Rathausplatz entgegen, entweder persönlich, telefonisch unter 07083 5005-55 oder per Mail an info@badherrenalb.de. Dort erhalten Interessierte auch weiterführende Informationen zum Streckenverlauf sowie Details zur Anfahrt mit dem eigenen Fahrzeug oder dem öffentlichen Nahverkehr.

(lifePR) (