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Fünf private Gärten beim „Tag der offenen Gartentür“ in Bad Herrenalb geöffnet

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Am Sonntag, 21. Juni, ist der diesjährige „Tag der offenen Gartentür“ in Bad Herrenalb. Von 10 Uhr bis 18 Uhr sind fünf private Gärten für interessierte Besucherinnen und Besucher zugänglich.

In der Kernstadt sind der „Naschgarten“ des Hotels Schwarzwald Panorama im Rehteichweg 22 und der Pfarrgarten von Familie Madaric Beer Im Kloster 9 für Besucher geöffnet, der Pfarrgarten jedoch erst ab 15 Uhr. In Rotensol sind Gartenfreunde in die inspirierenden Gärten von Sybille Großhans in der Waldseestraße 18 und von Roswitha und Wolfgang Paulus im Ahornweg 15 eingeladen. Im benachbarten Neusatz zeigt Familie Mattusch in der Wallfahrtsstraße 51 ihre grüne Oase und freut sich auf Besucher.

Der „Tag der offenen Gartentür“ wurde im Zuge der Gartenschau 2017 in Bad Herrenalb und den Höhenorten ins Leben gerufen, um Gartenliebhabern die Möglichkeit zu geben, sich untereinander auszutauschen und gegenseitig zu inspirieren. Der Flyer mit allen Infos und Adressen zum „Tag der offenen Gartentür“ ist ab dem 8. Juni in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz erhältlich.

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