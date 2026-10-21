Event-Tipp: Party-Nacht in Tracht im Herrenalber Kurhaus
Große Herbstgaudi am 24. Oktober und Weißwurscht-Frühschoppen 25. Oktober
Wer nach der langen Party-Nacht eine Stärkung braucht, freut sich auf das gesellige Beisammensein beim Weißwurscht-Frühschoppen im Kurhaus am Sonntag. Ab 11 Uhr geht es los, für die zünftige Musik sorgt der Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal e.V. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Klassiker wie Weißwürste mit Brezeln und natürlich Oktoberfest-Bier. Der Fassanstich ist um 11.30 Uhr, der Eintritt ist frei.