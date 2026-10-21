Event-Tipp: Party-Nacht in Tracht im Herrenalber Kurhaus

Lust zu Feiern und mal wieder richtig abzutanzen? Dann auf nach Bad Herrenalb! Dort wird im Kurhaus am Samstag, 24. Oktober, die große Herbstgaudi mit der „Party-Nacht in Tracht“ gefeiert. Von 20 Uhr bis 2 Uhr morgens heizt das „Party Project Live“ den Gästen mit den besten und bekanntesten Songs aus den letzten Jahrzehnten und den Hits der Neuen Deutschen Welle richtig ein. Zur Erfrischung gibt es kühle Getränke, wahlweise mit und ohne Alkohol - und das zu zivilen Preisen. Der Eintritt kostet 18 Euro und günstige 15 Euro im Vorverkauf in der Herrenalber Tourist-Info.



Wer nach der langen Party-Nacht eine Stärkung braucht, freut sich auf das gesellige Beisammensein beim Weißwurscht-Frühschoppen im Kurhaus am Sonntag. Ab 11 Uhr geht es los, für die zünftige Musik sorgt der Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal e.V. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Klassiker wie Weißwürste mit Brezeln und natürlich Oktoberfest-Bier. Der Fassanstich ist um 11.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

(lifePR) (