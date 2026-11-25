Am 1. November hat Enrico Riebe die Leitung des Herrenalber Hauptamtes übernommen. Riebe folgt auf Ilona Störner-Meier, die auf eigenen Wunsch von der Position zurückgetreten ist und nun als stellvertretende Hauptamtsleiterin für die Bereiche Bildung, Kinder- und Schülerbetreuung sowie Personal zuständig ist.



Enrico Riebe war zuvor 14 Jahre in der Stadtverwaltung Pforzheim beschäftigt. Angefangen hatte er dort als Wohnheimleiter im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten und ist in den Folgejahren nach der Fortbildung zum Verwaltungswirt über die Positionen Teamleiter und Sachgebietsleiter zum Abteilungsleiter aufgestiegen. Davor war Riebe ebenfalls 14 Jahre lang Berufssoldat und ist weiterhin aktiver Reservist im Heimatschutz.



Seinen Wechsel in das Herrenalber Rathaus begründet Riebe mit dem Wunsch nach Veränderung. „Nach so vielen Jahren im gleichen Fachgebiet hat mir die Herausforderung gefehlt.“ Während man in einem großen Verwaltungsapparat wie Pforzheim oft nur kleine Schritte mache, sehe er in Bad Herrenalb echte Chancen, etwas zu gestalten. „Ich glaube, dass wir hier trotz schwieriger Haushaltslage etwas bewegen können und ich freue mich enorm darauf, die Aufgaben mit meinem Team anzupacken.“

(lifePR) (