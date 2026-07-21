Diplome für kleine Forscher im Kinderhaus „Regenbogen“

Ein ganzes Jahr lang haben die Vorschulkinder des Kinderhauses „Regenbogen“ zahlreiche naturwissenschaftliche Experimente durchgeführt. Am Ende des Forschungsjahres stand nun die Übergabe der Forscherdiplome und weil ein so großer Entdeckergeist belohnt werden muss, überreichte Bürgermeister Klaus Hoffmann jedem Kindern persönlich sein Forscherdiplom.



Die Kinder begrüßten den Bürgermeister mit einem fröhlichen Forscherlied. Bevor es jedoch an die Diplomübergabe ging, musste das Stadtoberhaupt erst selbst seinen Forschergeist unter Beweis stellen. Seine Aufgabe lautete, Schwarz in Bunt zu verwandeln – ein Experiment, das die Kinder bereits kannten. Mit lautstarker Unterstützung der kleinen Experten war die Lösung schnell gefunden: Ein schwarzer Filzstiftstrich beginnt bunt zu schillern, sobald man ein paar Tropfen Wasser darauf gibt.



Die Experimente der Kinder stammen aus dem Buch „Forschen mit Fred – Naturwissenschaften im Kindergarten“. Die neugierige Ameise Fred beobachtet darin ihre Umwelt ganz genau und wenn sie etwas nicht versteht, stellt sie Fragen. Um diese zu beantworten, müssen die Kinder gemeinsam experimentieren und Versuche durchführen.



Zum Abschied bedankte sich der Bürgermeister herzlich bei allen Kindern für ihren Entdeckerdrang: „Ihr habt so viel geforscht und gelernt, das finde ich wirklich toll! Die Forscherdiplome habt ihr euch mehr als verdient.“

(lifePR) (