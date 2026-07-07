Das Kinderferienprogramm 2026 ist da
Der Flyer mit allen Angeboten steht auf www.badherrenalb.de/... als Download zur Verfügung. Der Link zur Anmeldung ist dort ebenfalls zu finden und wird am Montag, 13. Juli, um 7 Uhr freigeschaltet. Die große Auftaktveranstaltung zur Feier des Kinderferienprogramms findet am Donnerstag, 30. Juli von 14 Uhr bis 17 Uhr rund um die Konzertmuschel im Herrenalber Kurpark statt. Für kalte Getränke und Snacks ist gesorgt, außerdem gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Spiele, Bastelaktionen und vieles mehr.
Möglich gemacht wird das KInderferienprogramm durch das Engagement der folgenden Vereine und Organisationen: Evangelische Verbundkirchengemeinde Bad Herrenalb-Bernbach, Freiwillige Feuerwehr Bad Herrenalb, Golf-Club Bad Herrenalb-Bernbach, IG FreiBad Herrenalb, Kommunales Jugendreferat, „Löwenstarke Kinder“, Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal, Pfadfinderstamm Cherusker, Reitverein Rotensol, Rotensoler Fuchshexen, Sparkasse Pforzheim-Calw, SPD Ortsverband Bad Herrenalb, Sunshine Chor Neusatz und „Wir in Herrenalb für Demokratie“. Die Stadt Bad Herrenalb bedankt sich herzlich für diese Unterstützung.