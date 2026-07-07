Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1066544

Tourismus und Stadtmarketing/Stadt Bad Herrenalb Rathausplatz 11 76332 Bad Herrenalb, Deutschland http://www.badherrenalb.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Siebje +49 7083 500523
Logo der Firma Tourismus und Stadtmarketing/Stadt Bad Herrenalb

Das Kinderferienprogramm 2026 ist da

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Vom 31. Juli bis zum 29. August bieten in diesem Jahr Herrenalber Vereine und Organisationen zahlreiche spannende, lustige und kreative Mitmachaktionen im Rahmen des Kinderferienprogramms an. Das Angebot ist breit gefächert und reicht von musikalischen Erlebnissen über Natur- und Selbstbehauptungskurse, Spiel und Spaß bis hin zum Raketenbauen.

Der Flyer mit allen Angeboten steht auf www.badherrenalb.de/... als Download zur Verfügung. Der Link zur Anmeldung ist dort ebenfalls zu finden und wird am Montag, 13. Juli, um 7 Uhr freigeschaltet. Die große Auftaktveranstaltung zur Feier des Kinderferienprogramms findet am Donnerstag, 30. Juli von 14 Uhr bis 17 Uhr rund um die Konzertmuschel im Herrenalber Kurpark statt. Für kalte Getränke und Snacks ist gesorgt, außerdem gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Spiele, Bastelaktionen und vieles mehr.

Möglich gemacht wird das KInderferienprogramm durch das Engagement der folgenden Vereine und Organisationen: Evangelische Verbundkirchengemeinde Bad Herrenalb-Bernbach, Freiwillige Feuerwehr Bad Herrenalb, Golf-Club Bad Herrenalb-Bernbach, IG FreiBad Herrenalb, Kommunales Jugendreferat, „Löwenstarke Kinder“, Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal, Pfadfinderstamm Cherusker, Reitverein Rotensol, Rotensoler Fuchshexen, Sparkasse Pforzheim-Calw, SPD Ortsverband Bad Herrenalb, Sunshine Chor Neusatz und „Wir in Herrenalb für Demokratie“. Die Stadt Bad Herrenalb bedankt sich herzlich für diese Unterstützung.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.