Der Herrenalber Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25. November die Beschlussempfehlung der Verwaltung für die „Benutzungsgebührensatzung für die Inanspruchnahme der Schulkindbetreuung in Bad Herrenalb“ abgelehnt. Gegen diesen Beschluss legt Herrenalbs Bürgermeister Klaus Hoffmann gemäß Paragraf 43, Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg Widerspruch ein.



Zuvor hatte der Gemeinderat in derselben Sitzung unter dem vorangegangenen Tagesordnungspunkt die neue „Benutzungsordnung Schulkindbetreuung zum 1. Januar 2027“ beschlossen. Diese verweist nicht nur auf die Benutzungsgebührensatzung, sondern setzt mit dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens auch die Benutzungsrichtlinien vom 30. Juni 2022 außer Kraft.



Der Gemeinderat hat folglich durch seinen Beschluss die widersprüchliche Situation geschaffen, die Verwaltung mit der Erhebung von Gebühren zu beauftragen, ohne den hierfür notwendigen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Zudem liegen zum 1. Januar 2027 somit weder die abgelehnten öffentlich-rechtlichen Bestimmungen der Gebührensatzung vor, noch die bisher geltenden privatrechtlichen Bestimmungen, nachdem diese ebenfalls zum 1. Januar 2027 außer Kraft treten.



Für die Inanspruchnahme der städtischen Schulkind-Betreuungsangebote existiert somit für das neue Jahr keine gültige Rechtsgrundlage zur Erhebung von Gebühren oder Entgelten, sie wäre folglich unentgeltlich verfügbar. Dies ist jedoch nach Auffassung der Verwaltung nicht zulässig, da die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Paragraf 78, Absatz 2, Kommunen dazu verpflichtet, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Erträge und Einzahlungen zuvorderst „soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen“ zu beschaffen, „soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen“.



Angesichts der städtischen Finanzlage, die dem Gemeinderat bekannt ist, sieht die Stadtverwaltung keine auch nur ansatzweise rechtlich zulässige Grundlage für eine entgeltfreie Schulkindbetreuung. Die Verwaltung erachtet diesen Beschluss deshalb als rechtswidrig.



Darüber hinaus reißt der Beschluss des Gemeinderates ein weiteres Loch in Höhe von 115.000 Euro bis 130.000 Euro in die Stadtfinanzen, für welches kein Vorschlag zur Gegenfinanzierung vorliegt.



Zur erneuten Behandlung des Beschlusses wird eine außerordentliche Sitzung des Gemeinderates am 9. Dezember 2026 einberufen, die genaue Uhrzeit wird noch bekanntgegeben.

(lifePR) (