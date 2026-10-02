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Bürgerbeteiligung: Treffen Handlungsfeld Energie & Mobilität

Städtebau & Landschaftsentwicklung am 27. Oktober

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Das Handlungsfeld Energie & Mobilität / Städtebau & Landschaftsentwicklung der Herrenalber Bürgerbeteiligung lädt am Dienstag, 27. Oktober, um 18 Uhr zu einer Arbeitssitzung ein, an der sich auch interessierte Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Ort ist die „Taverna Akropolis“ in der Ettlinger Straße 18/1.

Mesut Yaman, Geschäftsführer der Energieagentur Landkreis Calw e.V., wird an dem Abend über die Arbeit der Energieagentur berichten. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Durchführung einer Online-Einwohnerbefragung zu den Themen Städtebau und Landschaftsentwicklung, die Wasserversorgung und Wasser in der Landschaft, erneuerbare Energien vor Ort, das Radverkehrskonzept des Landkreises Calw sowie Ideen, Fragen und Austausch.

Die Teamsprecher Dieter Emmelheinz, Dieter Maier, Heiko Bartle und Mario Perschka freuen sich auf eine rege Teilnahme. 

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