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Ansprechpartner:in Herr Christian Siebje +49 7083 500523
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Bürgeramt vom 1. bis 3. Juni nicht besetzt, Rathaus am Brückentag geschlossen

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle ist das Bürgeramt im Herrenalber Rathaus vom 1. bis zum 3. Juni geschlossen. Die Schließung betrifft nur das Bürgeramt, die anderen Ämter sind zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Einige Dienstleistungen des Bürgeramtes können über das Online-Bürgerbüro erledigt werden. Der entsprechende Link ist auf der Startseite www.badherrenalb.de zu finden.

Am Freitag, 5. Juni, dem Tag nach Fronleichnam, ist das Rathaus komplett geschlossen.

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