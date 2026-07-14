Bürgeramt ab 20. Juli nur noch nach Terminvereinbarung geöffnet
Termine können online oder telefonisch gebucht werden
Der Grund für diese Maßnahme sind anhaltende krankheitsbedingte Personalausfälle, die derzeit nicht kompensiert werden können. Die Verwaltung informiert die Bürgerinnen und Bürger umgehend, sobald diese Regelung wieder außer Kraft gesetzt wird.
Termine für das Bauamt können ebenfalls online gebucht werden, es besteht aber nach wie vor die Möglichkeit, diese telefonisch mit den jeweiligen Sachbearbeitern zu vereinbaren.