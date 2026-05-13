Breitbandausbau in Rotensol: Mönchstraße ab 20. Mai halbseitig gesperrt

Am 20. Mai 2026 beginnen in der Mönchstraße in Rotensol die Arbeiten zum Breitbandausbau. Es wird drei Bauabschnitte geben, in denen jeweils Teilstücke der Mönchstraße halbseitig gesperrt werden und der Verkehr mit einer Ampelanlage geregelt wird. Die Restfahrbahnbreite wird mindestens 3,50 Meter betragen und die Breite des Notgehwegs 1,30 Meter. Innerörtliche Umleitungen werden ausgeschildert.



Jeder Bauabschnitt wird zwei Wochen dauern, sollte die Witterung nicht mitspielen, kann es zu Verzögerungen kommen. Bauabschnitt 1 beginnt am 20. Mai und endet am 4. Juni, halbseitig gesperrt ist das Teilstück zwischen Roseneckweg und Waldseestraße. Vom 5. bis zum 18. Juni ist während des zweiten Bauabschnitts das Teilstück von der Waldseestraße bis zur Mönchstraße 44 halbseitig gesperrt. Der dritte Bauabschnitt startet am 19. Juni und endet am 3. Juli, betroffen ist das Teilstück zwischen der Mönchstraße 44 und dem Hotel-Restaurant Lamm.



Bei Fragen oder für weitere Infos zu den Bauarbeiten können sich die Bürgerinnen und Bürger an Alexander Kunz aus dem Herrenalber Bauamt wenden, entweder telefonisch unter 07083 5005-62 oder per Mail an alexander.kunz@badherrenalb.de.

(lifePR) (