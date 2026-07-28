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Tourismus und Stadtmarketing/Stadt Bad Herrenalb Rathausplatz 11 76332 Bad Herrenalb, Deutschland http://www.badherrenalb.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Siebje +49 7083 500523
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Bleichweg vom 30.07. bis 21.08. voll gesperrt

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Aufgrund notwendiger Breitband-Kabel arbeiten ist der Bleichweg vom 30.07.2026 bis zum 21.08.2026 zwischen der Einfahrt von der Ettlinger Straße her bis zum Übergang in die Graf-Berthold-Straße voll gesperrt. Ebenso wird im Bleichweg auf der Seite der ungeraden Hausnummern (11-33) ein Halteverbot eingerichtet, um die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten.

Fragen hierzu beantwortet Herr Kunz aus dem Bauamt unter 07083 5005-62 oder per Mail an alexander.kunz@badherrenalb.de.

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