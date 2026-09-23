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Benefizkonzert zu Gunsten der Klosterkirche am 26. September

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Unter der Leitung von Makitaro Arima findet am Samstag, 26. September, ein Konzert von Herrenalber Chören zu Gunsten der Klosterkirche statt. Mit dabei sind die Männergesangsvereine Liederkranz Bad Herrenalb 1862 e.V., Liederkranz Gaistal 1897 e.V. und Concordia Bernbach e.V.

Das Konzert findet in der Klosterkirche statt, Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden für die Sanierung der Klosterkirche gebeten.

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