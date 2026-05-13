Bauamt informiert am 17. und 18. Juni über Kanalsanierungen in den Höhenorten
Am Mittwoch, 17. Juni, findet die Veranstaltung für Bernbach und Althof um 18 Uhr in der Festhalle Bernbach statt und für Neusatz und Rotensol am Donnerstag, 18. Juni, ebenfalls um 18 Uhr, in der Bronnenwiesenhalle.
Wichtiger Hinweis: Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Bernbach und Althof, die am 17. Juni an der parallel stattfindenden Einwohnerversammlung im Kurhaus teilnehmen möchten, sind herzlich eingeladen, am nächsten Tag zu der Veranstaltung in die Bronnenwiesenhalle zu kommen. Bei Bedarf wird hier auch auf die Anfragen zu diesen Ortsteilen Auskunft gegeben.