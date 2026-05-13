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Bauamt informiert am 17. und 18. Juni über Kanalsanierungen in den Höhenorten

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Das Herrenalber Bauamt informiert am 17. Juni und 18. Juni die Einwohner der Herrenalber Höhenorte über den Ablauf der Kanalsanierungen 2026. Für Infos und Fragen werden zudem das leitende Ingenieursbüro und die ausführende Baufirma zur Verfügung stehen.

Am Mittwoch, 17. Juni, findet die Veranstaltung für Bernbach und Althof um 18 Uhr in der Festhalle Bernbach statt und für Neusatz und Rotensol am Donnerstag, 18. Juni, ebenfalls um 18 Uhr, in der Bronnenwiesenhalle.

Wichtiger Hinweis: Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Bernbach und Althof, die am 17. Juni an der parallel stattfindenden Einwohnerversammlung im Kurhaus teilnehmen möchten, sind herzlich eingeladen, am nächsten Tag zu der Veranstaltung in die Bronnenwiesenhalle zu kommen. Bei Bedarf wird hier auch auf die Anfragen zu diesen Ortsteilen Auskunft gegeben.

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