Bad Herrenalb lädt am 29. November zum Seniorennachmittag ein
Auf dem Programm stehen nach der Begrüßung durch Bürgermeister Hoffmann und Bernhard Ziegelmeyer, dem Vorsitzenden des Stadtseniorenrates, die faszinierende Zaubershow des Magiers Leo und ein Vortrag des Sportschützenvereins Bad Herrenalb e.V. über körperliche und geistige Fitness im Alter. Für die stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgt das Duo „Akzent auf Harmonie“.
Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese kann bis Freitag, 13. November, in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz, telefonisch unter 07083 5005-55 sowie per Mail an info@badherrenalb.de vorgenommen werden.