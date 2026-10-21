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Bad Herrenalb lädt am 29. November zum Seniorennachmittag ein

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Am Sonntag, 29. November, lädt Bürgermeister Klaus Hoffmann im Namen der Stadt alle Seniorinnen und Senioren ab dem 70. Lebensjahr zu einem Unterhaltungsnachmittag bei Kaffee und Kuchen in das Herrenalber Kurhaus ein. Der Seniorennachmittag beginnt um 15 Uhr und dauert rund drei Stunden.

Auf dem Programm stehen nach der Begrüßung durch Bürgermeister Hoffmann und Bernhard Ziegelmeyer, dem Vorsitzenden des Stadtseniorenrates, die faszinierende Zaubershow des Magiers Leo und ein Vortrag des Sportschützenvereins Bad Herrenalb e.V. über körperliche und geistige Fitness im Alter. Für die stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgt das Duo „Akzent auf Harmonie“.

Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese kann bis Freitag, 13. November, in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz, telefonisch unter 07083 5005-55 sowie per Mail an info@badherrenalb.de vorgenommen werden.

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