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Ausstellung zur Artenvielfalt vom 12. Juni bis zum 12. Juli im Kurhaus

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Vom 12. Juni bis 12. Juli 2026 macht die Klima-Wanderausstellung des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord Station im Kurhaus Bad Herrenalb. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 12. Juni, um 17 Uhr mit einer Einführung durch die Mitglieder der Initiative „Artenfreunde Bad Herrenalb“. Außerdem wird eine neue Homepage der Artenvielfalt in und um Bad Herrenalb vorgestellt.

Die Ausstellung zeigt anschaulich, abwechslungsreich und altersübergreifend, wie sich der Klimawandel im Naturpark auswirkt, welche Anpassungsmaßnahmen es gibt und was Artenvielfalt/Biodiversität mit Klimawandel zu tun hat.

Am Sonntag, 14. Juni, bietet die Initiative „Artenfreunde Bad Herrenalb“ unter dem Motto „Schritte in die Zukunft – Warum Vielfalt unser Schutzschild ist“ außerdem eine Naturführung mit Monika Amann, Hanna Köhler und Susanne Schaeff an. Beginn ist um 16 Uhr, Treffpunkt ist am Kurhaus. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

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