Ausstellung zur Artenvielfalt vom 12. Juni bis zum 12. Juli im Kurhaus
Die Ausstellung zeigt anschaulich, abwechslungsreich und altersübergreifend, wie sich der Klimawandel im Naturpark auswirkt, welche Anpassungsmaßnahmen es gibt und was Artenvielfalt/Biodiversität mit Klimawandel zu tun hat.
Am Sonntag, 14. Juni, bietet die Initiative „Artenfreunde Bad Herrenalb“ unter dem Motto „Schritte in die Zukunft – Warum Vielfalt unser Schutzschild ist“ außerdem eine Naturführung mit Monika Amann, Hanna Köhler und Susanne Schaeff an. Beginn ist um 16 Uhr, Treffpunkt ist am Kurhaus. Die Teilnahme ist kostenfrei.