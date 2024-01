Harzer Baumannshöhle lockt mit Konzerten, Theater und Whisky Tastings

Inmitten der Harzer Berge rund um den Brocken erwartet Gäste und Urlauber eine Veranstaltungs-Location der besonderen Art: Mit ihrer tropfsteingesäumten unterirdischen Naturbühne ist die Rübeländer Baumannshöhle Schauplatz sowohl für Theater-Vorstellungen als auch für Konzerte und Whisky Tastings.Wer seinen Besuch im Harz mit einem besonderen Highlight krönen möchte, der wird beim Erlebnis-Theater der Rübeländer Tropfsteinhöhlen fündig. Bekannte Stücke wie „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ oder „Das kalte Herz“ werden speziell für die Gegebenheiten unter Tage inszeniert und regelmäßig im Herzen der Harzer Berge aufgeführt.Auch die jüngsten Gäste kommen hierbei ganz auf ihre Kosten: so werden die genannten Klassiker durch moderne Stücke wie „Die kleine Hexe“ oder „Die Schneekönigin“ ergänzt. Weitere Informationen und Tickets sind unter www.harzer-hoehlen.de erhältlich.Für alle, die besonders in den akustischen Genuss einer Höhle kommen möchten, wartet die Tropfsteinhöhle im Harz mit einzigarten Konzertveranstaltungen auf. So gastieren unter anderem die Gregorian Voices, die bereits mehrfach in der Baumannshöhle ihre a-capella-Aufführungen zum Besten gegeben haben, regelmäßig im Höhlenort Rübeland. Auch regionale Künstler, deren handgemachte Musik in der besonderen Höhlen-Akustik besonders zur Geltung kommen, finden in der Baumannshöhle immer wieder eine außergewöhnliche Konzert-Kulisse. Auch Musikvideos werden hier regelmäßig abgedreht.Erstmals in der Historie der Rübeländer Tropfsteinhöhlen finden im Jahr 2024 darüber hinaus Whisky Tastings im Inneren der Höhle statt. In einer kombinierten Veranstaltung aus Whisky-Verkostung und Führung durch die Baumannshöhle erleben Liebhaber der hochprozentigen Gaumenfreude ebenso wie solche, die es noch werden möchten, einen unterhaltsamen Abend.Einmalig ist darüber hinaus die Funktion des Goethesaals als Hochzeits-Location. Als Außenstelle des Standesamtes können sich Heiratswillige vor der atemberaubenden Tropfsteinkulisse hier ganz nach den eigenen Wünschen das Ja-Wort geben.Weitere Informationen und Tickets sind unter www.harzer-hoehlen.de erhältlich.