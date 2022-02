Erlebnis-Theater und Kinder-Taschenlampenführungen

Keine Lust mehr auf Winter-Blues? Dann runter vom Sofa und ab nach Rübeland. In der Winterferien-Woche (Sachsen-Anhalt) erwarten die Tropfsteinhöhlen im Harz ihre Gäste mit zwei besonderen Highlights: dem Erlebnis-Theater „Die Schneekönigin“ und der „Kinder-Taschenlampenführung“.Immer samstags sowie exklusiv nur in den Winterferien auch Montag, Mittwoch und Freitag können sich kleine Höhlenforscher direkt am frühen Morgen auf eine Entdeckungsreise der besonderen Art begeben. Nur im Schein der Taschenlampen erfahren Kinder und ihre erwachsenen Begleiter unter sachkundiger Führung durch die Baumannshöhle alles rund um Tropfsteine, Fledermaus und Co. „Die Taschenlampenführung ist die optimale Gelegenheit, Kindern Wissenswertes rund um das Thema Höhle und Naturschutz zu vermitteln“, freut sich Höhlen-Chef Thomas Schult. Die kindgerechte Vermittlung sei dabei selbstverständlich, was auch bedeute, dass Kinder ihre ganz eigenen Fragen stellen dürften und auch den tierischen Höhlenbewohnern besondere Aufmerksamkeit gewidmet werde. Die Ticket-Buchung sowie weitere Informationen zur Kinder-Taschenlampenführung sind im Netz unter www.harzer-hoehlen.de zu finden.Frostig-frisch wird es vom 16. bis 18. Februar, wenn die „Die Schneekönigin“ im gleichnamigen Theater-Stück den Goethesaal der Baumannshöhle in ihren eisigen Glanz hüllt. Das Winter-Märchen über das einzigartige Band der Freundschaft sei laut Schult wie geschaffen für die sagenhafte Tropfstein-Kulisse: „Das Zusammenspiel aus der sich immer wieder abwechselnden farblichen Beleuchtung des Goethesaals in Verbindung mit Schauspiel und Musik ist etwas ganz Besonderes“.Gerade in den Winter-Monaten, in denen man auch mal ein Indoor-Freizeiterlebnis suche, biete das Höhlen-Theater eine willkommene Abwechslung für die ganze Familie. Tickets und weitere Informationen sowie die aktuellen Einlassbestimmungen sind unter www.harzer-hoehlen.de erhältlich.