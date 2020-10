Zehn Köche aus dem Saarland kochen für galaktischen Genuss im Weltall

Ende 2021 soll ESA-Astronaut Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation (ISS) aufbrechen. Welche kulinarische Köstlichkeit der bekennende Saarländer für seine Reise ins All als „Crew Choice Meal“ einpackt, entscheidet derzeit ein Wettbewerb, an dem zehn Gastronomen der Genuss Region Saarland teilnehmen.Wer sind eigentlich diese zehn Köche aus dem Saarland, die momentan zu ihrer größten Mission aufgebrochen sind? Alle zehn gehören zur Genuss Region Saarland, einer Initiative die Regionales, Traditionelles und Innovatives frisch und als Genusserlebnis auf den Tisch bringt. Dass die Saarländer gerne gut essen und in dem kleinen Bundesland ausgezeichnet gekocht wird, weiß mittlerweile jeder, der auf Genusskultur Wert legt. Doch die Partner der Genuss Region wollen mehr: Sie bilden eine engagierte Gemeinschaft, der es um die Zukunft von regionalem und saisonalem Essen und Trinken geht. Sie sind stolz auf ihre handwerkliche Tradition und wertschätzen die Natur.Auf www.urlaub.saarland/maurermenue stellen sie derzeit ihre Menüs vor. Interessierte können bis zum 7. November 2020 entscheiden, welche drei Menüs das Finale erreichen werden. Wer es genau wissen möchte, kann die Menüs auch bei den Gastronomen Probeessen und dann abstimmen.Es kochen: Jörg Bieg (Restaurant Bellevue), Blieskastel-Bliesingen, Gerd Kühn (Café Kostbar), Saarbrücken, Silio del Fabro (Esplanade), Saarbrücken, Christian Münch-Buchna (Landhotel zur Saarschleife), Mettlach-Orscholz, Frederik Theis (Restaurant Maimühle), Perl, Daniel Schöfisch und Nico Klink (Restaurant Lumi /Seezeitlodge), Nohfelden, Christian Heinsdorf (Taverne Borg), Perl-Borg, Cyrille Faivre (Restaurant Unter der Linde), Saarbrücken, Markus Keller (Restaurant Wern´s Mühle), Ottweiler-Fürth und Marcel Wack (Restaurant Zur Pferchtal), Blieskastel-Lautzkirchen.Die drei bestbewerteten Gastronomen müssen dann vor einer kritischen Expertenjury bestehen. Am 21. November 2020 ist das Finale des Wettbewerbs ab 18.15 Uhr im Fernsehen des Saarländischen Rundfunks (SR) zu sehen.