Rhododendronparkfest im Ostseeheilbad Graal-Müritz | 15. bis 17. Mai 2026

Wenn im Mai die Rhododendren blühen, verwandelt sich der Rhododendronpark des Ostseeheilbads Graal-Müritz in ein farbenprächtiges Blütenmeer, und das Ostseeheilbad lädt zum großen Rhododendronparkfest ein. Vom 15. bis 17. Mai 2026 vereint das traditionsreiche Fest Naturerlebnis, Musik, Kunsthandwerk und kulinarische Genüsse an einem der schönsten Orte der Ostseeküste.



Der Rhododendronpark Graal-Müritz gehört zu den bedeutendsten Parkanlagen Norddeutschlands. Seit über 100 Jahren bereichert er das Ortsbild und ist Heimat von mehr als 2.000 Rhododendron-Stauden auf einer Fläche von 4,5 Hektar. Was den Park einzigartig macht: Die prächtigen Rhododendronsträucher blühen unmittelbar hinter dem Strand. So treffen Naturschönheit und Küstenluft auf beeindruckende Weise aufeinander.



Drei Tage Fest im Blütenmeer



Das Rhododendronparkfest öffnet am Freitag, den 15. Mai 2026, um 14 Uhr mit dem Kunsthandwerkermarkt seine Pforten. Zahlreiche Hersteller aus der Region präsentieren ihr traditionelles Handwerk und verkaufen individuelle Produkte, darunter Glasschleifer, Keramiker, Holzgestalter, Weidenflechter und viele weitere Gewerke.



Ein besonderes Highlight erwartet Garten- und Naturfreunde: Der renommierte Rhododendronzüchter Holger Hachmann, einer der führenden Experten Deutschlands auf diesem Gebiet, ist persönlich vor Ort. Er berät die Besucher sachkundig und mit großer Leidenschaft zu Pflege, Standort und Sortenvielfalt und verkauft ausgewählte Rhododendren direkt im Park. Ob leuchtend rot, zartes Rosa oder strahlendes Weiß – wer seinen Lieblingsrhododendron sucht, findet ihn hier.



Zur guten Tradition des Festes gehört die Parkführung mit der amtierenden Rhododendronkönigin Jasmin II., die interessierte Gäste persönlich durch das Blütenmeer des Parks geleitet, inklusive Autogrammkarte. Die offizielle Eröffnung des Festes findet am Freitag um 18 Uhr statt. Die Moderation übernimmt Viveca Lindhe.



Titania-Events ist für das gastronomische Angebot verantwortlich und verspricht eine vielfältige kulinarische Reise: von der Mokka-Bar über feine Crêpes bis hin zu brasilianischem Käse – und selbstverständlich die gute Bratwurst vom Grill.



Musik und Unterhaltungsprogramm



Das Musikprogramm ist vielfältig: Den Auftakt macht am Freitagabend Saxophonistin Heidi Jantschik alias Miss Heidi Saxx, begleitet von DJ Paule Paulsen. Der Samstag startet mit einer Familienzaubershow von Magier Johannes, gefolgt vom Kindermusikprogramm des Liederkoffers. Den Nachmittag bereichert Kama Gitarra mit Hits der letzten 50 Jahre, Swing und Rockklassikern, bevor die Coverpiraten den Abend zur Power-Party-Coverband-Nacht verwandeln. Der Sonntag klingt feierlich aus: Nach einem ökumenischen Gottesdienst mit Gospelchor bringt Café du Soul Soul-, Pop- und Latin-Hits von den 1960er-Jahren bis heute auf die Parkbühne.



Für Familien mit Kindern hält das Fest zusätzliche Attraktionen bereit, darunter Pias MitMachZirkus mit spannenden Mitmachaktionen.



Anfahrt



Da die Parkplatzkapazitäten begrenzt sind, empfehlen die Veranstalter die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder die Nutzung des Parkplatzes am Funkturm, der auch für Reisebusse nach dem Ausstieg der Gäste am Park empfohlen wird.

(lifePR) (