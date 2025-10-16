Natur- und Wildwoche im Ostseeheilbad Graal-Müritz
Vom 17. bis 24. Oktober – sieben Tage Herbstgenuss an der mecklenburgischen Küste
Mit dem Auftakt – einer Eröffnungsparty im Rhododendronpark am 17. Oktober, bei der Beisammensein und Gemütlichkeit im Mittelpunkt stehen – beginnt eine Veranstaltungswoche, die auf drei zentralen Säulen ruht: Wissen über Wald und Wild, regionale Kulinarik und kulturelle Erlebnisse. Sieben Restaurants servieren sorgfältig zubereitete Wildgerichte wie Wildschwein-, Reh- und Hirschbraten, ergänzt durch saisonale Zutaten wie Pilze, Preiselbeeren und Kürbis.
Vielfalt für alle Altersgruppen
Das Rahmenprogramm bietet Aktivitäten für unterschiedliche Interessen: Naturbegeisterte können an geführten Herbstwanderungen durch die Rostocker Heide und ins Moor teilnehmen. Ein Heilpflanzenkurs mit Expertin Silvia Berg vermittelt Wissen über wilde Früchte und Beeren sowie deren historische und kulinarische Bedeutung.
Familien erwartet ein vielseitiges Angebot: Von einer Waldschatzsuche mit Torsten und André im Küstenwald über Bastelnachmittage bis hin zur abschließenden Fackelwanderung am 24. Oktober entdecken die jüngsten Gäste gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern die Geheimnisse des Herbstwaldes. Ein Familienkinonachmittag mit dem Film »Fuchs und Hase retten den Wald« rundet das Programm ab.
Natur- und Genusserlebnis im Fokus
Im Herbst zeigt sich die Ostsee-Waldlandschaft in vielfältigen Farben. Die Natur- und Wildwoche lädt dazu ein, Flora und Fauna mit allen Sinnen zu erleben – vom Rascheln der Blätter bis zum aromatischen Duft des Waldes. Auch kulinarisch wird diese Verbindung erlebbar: Die Küchenchefs des Ortes interpretieren die herbstlichen Aromen neu und schaffen so eine direkte Verbindung von Naturerlebnis und Genuss.
Weitere Informationen
Die Natur- und Wildwoche 2025 bietet die Möglichkeit, die herbstliche Vielfalt der Ostsee zu erkunden und regionale Kulinarik zu erleben. Detaillierte Programmpunkte, Veranstaltungszeiten und Anmeldungen finden Interessierte auf der Website graal-mueritz.de/natur-und-wildwoche/ oder direkt in den Tourist-Informationen vor Ort. Ein Flyer liegt ebenfalls aus.
Veranstalter / Kontakt
Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz
Rostocker Str. 3, 18181 Graal-Müritz
E-Mail: touristinformation.tuk@graal-mueritz.de
Tel.: 038206 7030
Internet: www.graal-mueritz.de
Geschäftsführerin: Dörthe Hausmann