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Literaturwoche Graal-Müritz 2026

Sieben Tage Literatur am Meer – vom 1. bis 7. Juni 2026

(lifePR) (Graal-Müritz, )
Das Ostseeheilbad Graal-Müritz lädt vom 1. bis 7. Juni 2026 zur Literaturwoche ein – einem Festival, das Lesungen, Konzerte, Workshops, Kinderveranstaltungen und Film vereint. In einem Kurort, der einst Kafka, Kästner und Fallada anzog, erwacht die literarische Tradition in diesem Jahr mit einem abwechslungsreichen Programm für alle Altersgruppen neu zum Leben.

Feierliche Eröffnung mit Erich Kästner

Den Auftakt macht am Montag, dem 1. Juni, um 19 Uhr im Haus des Gastes das Duo »con emozione«: Sopranistin Liane Fietzke und Pianist Norbert Fietzke eröffnen die Woche mit Erich Kästners »Die dreizehn Monate« – Gedichte, Texte und Anekdoten in Vertonungen von Norbert Fietzke. Einlass ist ab 18:30 Uhr.

Highlights der Woche im Überblick

Das Programm bietet eine breite Vielfalt literarischer Formate:

– Di., 2. Juni, 16 Uhr – Familienlesung »Fenja, die Küstenfüchsin« mit Silva und Mario Müller, für Kinder ab 6 Jahren, mit Signierstunde im Anschluss.

– Di., 2. Juni, 20 Uhr – Konzertlesung mit Jan Simowitsch: Der Kirchenmusiker und Autor liest aus »Und der Wal spuckt mich aus« und spielt eigene Kompositionen am Klavier.

– Mi., 3. Juni, 13 Uhr – Poetry-Slam-Workshop mit Dominik Bartels im Konzertpavillon im Rhododendronpark, für alle Altersgruppen (35 €, erm. 10 €, inkl. Abendprogramm).

– Mi., 3. Juni, 14 Uhr – Outdoor-Lesung mit Literaturpreisträgerin Juli Katz auf der Dachterrasse des Ostsee Apartmenthotels: erstmals im Format »Literatur auf der Sonnenterrasse«.

– Mi., 3. Juni, 20 Uhr – »Best of Poetry Slam« (4. Ausgabe): Fünf Stimmen treten an, das Publikum entscheidet. Tickets ab 10 €.

– Do., 4. Juni, ab 10 Uhr – Themenwanderung »Ein Rucksack voller Literatur« durch Wald, Moor und Meer mit Torsten Maaß und André Pristaff.

– Do., 4. Juni, 16 Uhr – Kinderbuchlesung mit Kristina Andres: »Ein Jahr mit Maus und Eichhorn«, für Kinder ab 4 Jahren.

– Do., 4. Juni, 19 Uhr – Musikalische Lesung »Im Grünen« mit Judith Jakob & Joachim Jezewski: Texte von Tucholsky bis Fontane, Musik von Schubert, Debussy und Skrjabin.

– Fr., 5. Juni, 14 Uhr – Multimedia-Vortrag »Melde gehorsamst, ich bin so blöd!«: Vera Schneider über Hašeks Antikriegsheld Schwejk, mit Schauspieler Wolfgang Wagner.

– Fr., 5. Juni, 16 Uhr – Kinderbuchlesung mit Schauspieler Lars Pape (bekannt aus GZSZ): »Kleiner Löwe, großer Mut«.

– Fr., 5. Juni, 19:30 Uhr – Autorenlesung: Torsten Rohde als Renate Bergmann liest aus »Ihr habt es gut, ihr habt ja mich«.

– Sa., 6. Juni, ab 10:30 Uhr – Kinderaktion »Detektive am Meer – die Kästner-Expedition« für Kinder von 9 bis 12 Jahren.

– Sa., 6. Juni, 15 Uhr – Buchbuffet: Neuerscheinungen und Lieblingstitel der Bäderbibliothek und der Ostsee Buchhandlung.

– Sa., 6. Juni, 19:30 Uhr – Literarisch-musikalischer Abend »Böhmisches Bäderdreieck« mit Roswitha Schieb und Schauspieler Ecco Mylla; Musik von Smetana, Dvořák und Martinů.

– So., 7. Juni, 15 Uhr – Filmvorführung zum Abschluss: Margarethe von Trottas Berlinale-Film »Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste« (2023) mit Vicky Krieps in der Titelrolle.

Literarisches Erbe und lebendige Gegenwart

Graal-Müritz blickt auf eine bedeutende literarische Vergangenheit zurück: Franz Kafka, Erich Kästner und Hans Fallada erholten und arbeiteten einst in dem Ostseeheilbad. Die Literaturwoche knüpft bewusst an dieses Erbe an und bringt zeitgenössische Autorinnen und Autoren in den Dialog mit dieser Geschichte – am Meer, in historischen Pavillons und in der freien Natur.

Praktische Informationen

Veranstaltungsorte: Haus des Gastes Graal-Müritz, Konzertpavillon im Rhododendronpark, Ostsee Apartmenthotel (Dachterrasse)

Tickets & Buchbuffet: Erhältlich in den beiden Tourist-Informationen Graal-Müritz oder online unter events.graal-mueritz.de

Eintrittspreise: Variieren je nach Veranstaltung (Angaben im Einzelprogramm)

Weitere Informationen: literturwoche.graal-mueritz.de

Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz

Graal-Müritz ist ein renommiertes Ostseeheilbad an der mecklenburgischen Küste. Der Ort profitiert von einem einzigartigen Bioklima, das durch die Kombination von Meer, Wald und Moor entsteht. Mit fünf Kilometern feinem Sandstrand, ausgedehnten Küstenwäldern und einem Hochmoor bietet Graal-Müritz ideale Bedingungen für Erholung und Naturerlebnisse.

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