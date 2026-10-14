Hinter schnellen Hunden: Erste Schleppjagd in Graal-Müritz am 17. Oktober 2026

Was: Marthas erste Jagd – Schleppjagd mit Kremserfahrt

Wann: Samstag, 17. Oktober 2026, 14:00 Uhr

Wo: Waldparkplatz Klein-Müritz, 18181 Graal-Müritz – die Koordinaten sind 54,26342° N, 12,27643° O

Veranstalter: Marthas Hufschlag, Strandstraße 16 (Villa Martha), 18181 Graal-Müritz

Tickets und Infos: martha.bende@web.de, Tel. 01525 1501266

Mehr: wildwoche.graal-mueritz.de

Hinter schnellen Hunden: Erste Schleppjagd in Graal-Müritz am 17. OktoberIm Rahmen der Natur- und Wildwoche reitet »Marthas Ostsee-Reitjagd« durch das Ribnitzer Große Moor und über den Strand bis zum Halali an der OstseeAm Samstag, 17. Oktober 2026, findet in Graal-Müritz zum ersten Mal eine Schleppjagd statt. Beginn ist um 14:00 Uhr an den Salzwiesen (Hufenweg 13). Die Veranstaltung gehört zum Programm der Natur- und Wildwoche (16. bis 24. Oktober). Hinter ihr steht Martha Eugenia Bende, die sich damit einen lange gehegten Traum erfüllt.Jagd ohne WildBei einer Schleppjagd wird kein Tier gejagt. Die Meute folgt einer künstlich gelegten Fährte und die Reiter folgen den Hunden. Im Vordergrund stehen Pferde, Hunde und die Natur. In Mecklenburg-Vorpommern ist diese Tradition kaum bekannt, denn zu DDR-Zeiten war sie unerwünscht und untersagt. Nun soll diese identitätsstiftende Tradition, die in Süddeutschland und England Höhepunkt der Jagdsaison ist, wiederbelebt werden, weil sie Gemeinschaft und Naturverständnis fördert und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit von Reitern und Tieren in besonderer Weise ermöglicht.Von der Idee zur GenehmigungMartha Bende ist seit ihrer Kindheit mit Pferden und anderen Tieren verbunden. Mit verschiedenen Projekten bringt sie Interessierten Haltung und Umgang mit Tieren näher. Seit 2023 reitet sie selbst Schleppjagden und war von Beginn an begeistert: von der Stimmung unter den Teilnehmern, von der heimischen Flora und Fauna und davon, dass die Tiere im Mittelpunkt stehen. Daraus wuchs der Wunsch, die Tradition in ihren Heimatort zu holen. Die Organisation übernahm sie fast allein. Alle beteiligten Stellen standen dem Vorhaben wohlwollend gegenüber, ließen sich von ihrem Konzept überzeugen und haben die Schleppjagd genehmigt.Der AblaufNach dem festlichen Auftakt, dem sogenannten »Stell dich ein«, führt die Strecke durch das Ribnitzer Große Moor und am Strand entlang zurück nach Graal-Müritz. Die mehrfach ausgezeichnete Mecklenburger Meute begleitet die Reiter mit ihren Hunden. Höhepunkt ist der letzte Abschnitt des Ritts am Strand mit dem Abschlusssprung und dem Halali direkt an der Ostsee. Beim anschließenden Schüsseltreiben, bei dem es für alle Teilnehmer Suppe und Getränke gibt, lässt man den Tag in großer Runde ausklingen.Mitfahren im KremserZuschauer erleben die Jagd aus nächster Nähe: Zwei Kremser begleiten das Geschehen auf ausgewählten Strecken. Im Ticketpreis sind Essen und Trinken zu den Pausen und beim Schüsseltreiben enthalten. Für die Kremser sind bereits 30 Zuschauer angemeldet, und auch für das Reiterfeld liegen bereits Anmeldungen vor. Teilnehmer zu Pferd oder für die Mitfahrt können sich noch bis Freitag, den 16.10., anmelden. Die Fahrt eignet sich für Familien, Gäste und alle, die Pferde und Hunde einmal aus der Nähe erleben möchten.Martha Bende hofft, dass die Veranstaltung junge wie erfahrene Reiter für diesen kulturellen Reitsport begeistert und sich in Zukunft neue Teilnehmer anschließen. Mit einem dreifachen »Hepp Hepp Horrido« geht es in die erste Graal-Müritzer Jagd.Auf einen Blick