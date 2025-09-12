Fest der Moorgeister am 12. und 13. September in Graal-Müritz
Am Freitag eröffnet das Fest um 16:30 Uhr mit Familienaktionen rund um das Café Witt, am Samstag nehmen alle kostümierten Gäste und Geister ab 15 Uhr Aufstellung zum großen Festumzug der Moorgeister in der Strandstraße samt Uraufführung des neuen Murmann-Songs. Auf dem Festplatz sorgen Piratenshow, Kinderdisco und DJ für beste Unterhaltung bei der Moorparty. Resttickets für die Moorwanderungen gibt es an der Abendkasse ab 18 Uhr am Café Witt.
Alle Informationen und Ticketdetails unter: events.graal-mueritz.de