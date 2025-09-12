Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035504

Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz Rostocker Str. 3 18181 Graal-Müritz, Deutschland https://www.graal-mueritz.de
Ansprechpartner:in Frau Dörthe Hausmann +49 38206 70312
Logo der Firma Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz

Fest der Moorgeister am 12. und 13. September in Graal-Müritz

(lifePR) (Graal-Müritz, )
Am 12. und 13. September 2025 lädt das Ostseeheilabd Graal-Müritz erneut zum beliebten Fest der Moorgeister ein. Besucher dürfen sich auf gruselig geschmückte Vorgärten, Familienprogramm, Musik und kulinarische Genüsse freuen. Höhepunkte sind die traditionellen Moorwanderungen mit artistischen Attraktionen sowie die stimmungsvollen Moorpartys bis nach Mitternacht.

Am Freitag eröffnet das Fest um 16:30 Uhr mit Familienaktionen rund um das Café Witt, am Samstag nehmen alle kostümierten Gäste und Geister ab 15 Uhr Aufstellung zum großen Festumzug der Moorgeister in der Strandstraße samt Uraufführung des neuen Murmann-Songs. Auf dem Festplatz sorgen Piratenshow, Kinderdisco und DJ für beste Unterhaltung bei der Moorparty. Resttickets für die Moorwanderungen gibt es an der Abendkasse ab 18 Uhr am Café Witt.

Alle Informationen und Ticketdetails unter: events.graal-mueritz.de
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.