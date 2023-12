Die Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz setzt nach erfolgreicher DÜNENLÄUFER-Sportveranstaltung auf Naturbewahrung

Gemeinsam mit Partnern und Unterstützern des DÜNENLÄUFER-Naturlaufes, darunter die Bürgermeisterin der Gemeinde Graal-Müritz, Frau Dr. Benita Chelvier, der Bürgervorsteher der Gemeinde Graal-Müritz, Herr Jörg Griese, der Forstamtsleiter Herr Jörg Harmuth vom Stadtforstamt Rostock mit Kollegen sowie Frau Kati Schuchardt und Herr Steffen Ebell vom IFA Hotel Graal-Müritz, hat die Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz, vertreten durch die Geschäftsführerin Dörthe Hausmann, nach dem letzten erfolgreichen DÜNENLÄUFER erneut eine Eiche gepflanzt. Mit diesem traditionellen Akt soll ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden. Gleichzeitig soll die Verbundenheit des Veranstalters mit der Umwelt unterstrichen werden. »Wir wollen dem Wald der Rostocker Heide, der uns viel gibt, etwas Bleibendes zurückgeben. Die 3 bisher gepflanzten Eichen sollen ein Symbol unserer Wertschätzung sein und dazu beitragen, dass sich auch künftige Generationen in einer intakten Natur bewegen können.«, so Dörthe Hausmann.



Das DÜNENLÄUFER-Team der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz hofft, dass die gepflanzten Eichen über viele Jahrzehnte kräftig gedeihen und so eine stolze DÜNENLÄUFER-Eichenallee entsteht, auf der Läuferinnen und Läufer ihrer Leidenschaft in gesunder Umgebung nachgehen können.



Das nächste DÜNENLÄUFER-Eventwochenende findet vom 11. bis 13. Oktober 2024 statt. Informationen unter: duenenlaeufer.de - Anmeldungen sind ab Januar 2024 möglich.