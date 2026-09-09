Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1072380

Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz Rostocker Str. 3 18181 Graal-Müritz, Deutschland https://www.graal-mueritz.de
Ansprechpartner:in Frau Dörthe Hausmann +49 38206 70312
Logo der Firma Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz

25. Jubiläum des Moorgeisterfestes

Ostseeheilbad Graal-Müritz feiert am 11. und 12. September 2026 ein Vierteljahrhundert Moorgeisterfest

(lifePR) (Graal-Müritz, )
Am 11. und 12. September 2026 verwandelt sich die Strandstraße im Ostseeheilbad Graal-Müritz zum 25. Mal in das geheimnisvolle Reich des Murmanns: Beim traditionellen Moorgeisterfest laden festlich geschmückte Vorgärten in der Strandstraße, ein kostümierter Festumzug und die stimmungsvollen Abendwanderungen durch Murmanns Reich Einheimische und Gäste zu einem außergewöhnlichen Jubiläumswochenende ein.

Alles begann vor 25 Jahren, als die Bewohner der Strandstraße ein besonderes Fest feiern wollten. Das Moorgeisterfest beruht auf der Grundlage der vielen Sagen um den Murmann in Graal-Müritz. Zu Anfang waren es noch die Kinder, die sich im Wald versteckten und die Gäste auf den Abendwanderungen erschreckten. In den Jahren entwickelte sich das Fest weiter und wurde zu einem ganz besonderen sagenbezogenen, mystischen Highlight des Ortsteils Müritz im Ostseeheilbad Graal-Müritz.

Am Freitag und Samstag beginnt das Fest um 12:00 Uhr im geschmückten Garten mit hausgebackenen Torten und Gegrilltem im Caféstübchen Witt, ab 14:00 Uhr öffnet der Festplatz an der Strandstraße Nord mit kulinarischem Angebot und Kinderschminken (am Samstag) am Strandhus, Seehotel Düne und Strandhotel Deichgraf. 16:00 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt, bei der eine Murmann-Sage gelesen wird, gefolgt von einem Familienprogramm, dem Walking- und Animationsact »Muntere Hexerei« sowie Mitmachaktionen für Kinder, und der Murmann besucht die festlich geschmückten Gärten in der Strandstraße. Ab 18:00 Uhr darf Freitag und Samstag getanzt werden auf dem Festplatz zur Moorgeisterparty mit DJ zwischen Strandhus, Seehotel Düne und Strandhotel Deichgraf.

Am Samstag, 12. September 2026, findet der kostümierte Festumzug statt. 15:00 Uhr ist Treffpunkt an der Buswendeschleife Strandstraße zur Aufstellung. Um 15:30 Uhr beginnt der Festumzug über die Strandstraße mit zahlreichen Elfen, Feen und Geistern, der zum Festplatz führt. Die Anfahrt mit der geschmückten TUKI-Bahn ist aus dem Ort möglich. Ab Ankunft des Festumzuges gibt es am Festplatz Spiele und Mitmachaktionen für Kinder sowie Kinder- und Familiendisko, und um 18:00 Uhr beginnt die Moorgeisterparty mit DJ, während um 19:00 Uhr ab Strandstraße 6 die Moorwanderungen beginnen. Sie sind das Herzstück des Moorgeisterfestes. Acht abendliche Moorwanderungen führen am Freitag und Samstag durch Murmanns Reich (kostenpflichtig), mit acht Stationen voller fantasievoller Artistik, Mystik und Musik. Die Starts erfolgen im Halbstundentakt zwischen 19:00 und 21:00 Uhr. Die Wanderung um 19:00 Uhr eignet sich als Familienwanderung für kleine Kinder.

Nach der letzten Wanderung gibt es zum 25. Jubiläum ein Feuerwerk am Strand, gestiftet von den Partnern des Moorgeisterfestes Graal-Müritz.

Das eigens für das Fest komponierte Murmann-Lied wird beim Umzug gesungen.

Das ausführliche Programm ist auch online unter graal-mueritz.de/fest-der-moorgeister/ abrufbar.

Tickets für die geführten Moorwanderungen sind über EVENTIM light erhältlich: https://eventim-light.com/....

»Wir laden herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns die Geister des Murmanns zu empfangen und mit uns ein fabelhaftes Moorgeisterfest in traumhafter Kulisse zu feiern«, so Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz, anlässlich des 25. Jubiläums.

Die Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz dankt allen Partnern für die langjährige Unterstützung: dem Strandhus, dem Seehotel Düne und dem Strandhotel Deichgraf, der Feuerwehr Graal-Müritz, Familie Bende und dem Caféstübchen  Witt, dem ASB Mutter- und Kind-Therapiezentrum, den Wanderführern sowie allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die ihre Gärten schmücken, sich in Moorgeister verwandeln und das Fest damit zu einem ganz besonderen Erlebnis machen.

Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz

Graal-Müritz ist ein renommiertes Ostseeheilbad an der mecklenburgischen Küste. Der Ort profitiert von einem einzigartigen Bioklima, das durch die Kombination von Meer, Wald und Moor entsteht. Mit fünf Kilometern feinem Sandstrand, ausgedehnten Küstenwäldern und einem Hochmoor bietet Graal-Müritz ideale Bedingungen für Erholung und Naturerlebnisse.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.