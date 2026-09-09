25. Jubiläum des Moorgeisterfestes
Ostseeheilbad Graal-Müritz feiert am 11. und 12. September 2026 ein Vierteljahrhundert Moorgeisterfest
Alles begann vor 25 Jahren, als die Bewohner der Strandstraße ein besonderes Fest feiern wollten. Das Moorgeisterfest beruht auf der Grundlage der vielen Sagen um den Murmann in Graal-Müritz. Zu Anfang waren es noch die Kinder, die sich im Wald versteckten und die Gäste auf den Abendwanderungen erschreckten. In den Jahren entwickelte sich das Fest weiter und wurde zu einem ganz besonderen sagenbezogenen, mystischen Highlight des Ortsteils Müritz im Ostseeheilbad Graal-Müritz.
Am Freitag und Samstag beginnt das Fest um 12:00 Uhr im geschmückten Garten mit hausgebackenen Torten und Gegrilltem im Caféstübchen Witt, ab 14:00 Uhr öffnet der Festplatz an der Strandstraße Nord mit kulinarischem Angebot und Kinderschminken (am Samstag) am Strandhus, Seehotel Düne und Strandhotel Deichgraf. 16:00 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt, bei der eine Murmann-Sage gelesen wird, gefolgt von einem Familienprogramm, dem Walking- und Animationsact »Muntere Hexerei« sowie Mitmachaktionen für Kinder, und der Murmann besucht die festlich geschmückten Gärten in der Strandstraße. Ab 18:00 Uhr darf Freitag und Samstag getanzt werden auf dem Festplatz zur Moorgeisterparty mit DJ zwischen Strandhus, Seehotel Düne und Strandhotel Deichgraf.
Am Samstag, 12. September 2026, findet der kostümierte Festumzug statt. 15:00 Uhr ist Treffpunkt an der Buswendeschleife Strandstraße zur Aufstellung. Um 15:30 Uhr beginnt der Festumzug über die Strandstraße mit zahlreichen Elfen, Feen und Geistern, der zum Festplatz führt. Die Anfahrt mit der geschmückten TUKI-Bahn ist aus dem Ort möglich. Ab Ankunft des Festumzuges gibt es am Festplatz Spiele und Mitmachaktionen für Kinder sowie Kinder- und Familiendisko, und um 18:00 Uhr beginnt die Moorgeisterparty mit DJ, während um 19:00 Uhr ab Strandstraße 6 die Moorwanderungen beginnen. Sie sind das Herzstück des Moorgeisterfestes. Acht abendliche Moorwanderungen führen am Freitag und Samstag durch Murmanns Reich (kostenpflichtig), mit acht Stationen voller fantasievoller Artistik, Mystik und Musik. Die Starts erfolgen im Halbstundentakt zwischen 19:00 und 21:00 Uhr. Die Wanderung um 19:00 Uhr eignet sich als Familienwanderung für kleine Kinder.
Nach der letzten Wanderung gibt es zum 25. Jubiläum ein Feuerwerk am Strand, gestiftet von den Partnern des Moorgeisterfestes Graal-Müritz.
Das eigens für das Fest komponierte Murmann-Lied wird beim Umzug gesungen.
Das ausführliche Programm ist auch online unter graal-mueritz.de/fest-der-moorgeister/ abrufbar.
Tickets für die geführten Moorwanderungen sind über EVENTIM light erhältlich: https://eventim-light.com/....
»Wir laden herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns die Geister des Murmanns zu empfangen und mit uns ein fabelhaftes Moorgeisterfest in traumhafter Kulisse zu feiern«, so Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz, anlässlich des 25. Jubiläums.
Die Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz dankt allen Partnern für die langjährige Unterstützung: dem Strandhus, dem Seehotel Düne und dem Strandhotel Deichgraf, der Feuerwehr Graal-Müritz, Familie Bende und dem Caféstübchen Witt, dem ASB Mutter- und Kind-Therapiezentrum, den Wanderführern sowie allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die ihre Gärten schmücken, sich in Moorgeister verwandeln und das Fest damit zu einem ganz besonderen Erlebnis machen.