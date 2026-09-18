2. Internationales Literaturfestival Graal-Müritz eröffnet am Dienstag mit Boualem Sansal
Graal-Müritz. Am Dienstag, den 22. September 2026, öffnet das 2. Internationale Literaturfestival Graal-Müritz (ilgm) seine Pforten.
Die Eröffnung übernimmt der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels und seit Januar 2026 Mitglied der Académie française. Das Eröffnungsgespräch am 22. September im Haus des Gastes moderiert Iris Radisch (DIE ZEIT). Im weiteren Programm werden unter anderem Andrej Kurkow und Juri Andruchowytsch erwartet; im Mittelpunkt der zweiten Ausgabe stehen osteuropäische Stimmen aus der Ukraine, Belarus, Polen, Tschechien und Österreich, die über Krieg, Exil, Erinnerung und Demokratie sprechen.
Das ilgm wurde 2024 von Bebelplatz e. V. unter der Leitung von Festivaldirektor Ulrich Schreiber ins Leben gerufen, in enger Zusammenarbeit mit der Tourismus- und Kur GmbH Ostseeheilbad Graal-Müritz. Das Festival findet einmal jährlich statt; mit der zweiten Ausgabe setzt es die Tradition eines Ortes fort, der schon Franz Kafka, Erich Kästner und Kurt Tucholsky inspirierte.
Literatur und Tourismus haben viele Gemeinsamkeiten – beide öffnen Türen. Beide laden ein, über den eigenen Horizont hinauszuschauen. Wer reist, begegnet anderen Kulturen mit Neugier, wer liest, tut dasselbe: Er taucht ein in fremde Perspektiven, in andere Lebenswelten, in Sprachen und Erfahrungen. Literatur verbindet, wo Grenzen oder politische Anschauungen trennen könnten. Sie schafft Verständnis, wo Unkenntnis Vorurteile nährt. Wenn Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Ländern hier zusammenkommen, ihre Werke vorstellen und mit den Gästen ins Gespräch kommen, ist das auch ein Beitrag zur Völkerverständigung. Es zeigt, dass ein kleiner Ostseeort den Dialog zwischen Kulturen, das Verstehen von anderen und das gemeinsame Nachdenken über das, was uns Menschen verbindet, ermöglicht.
»Graal-Müritz trägt eine literarische DNA in sich, die weit in die Vergangenheit reicht«, sagt Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin der Tourismus- und Kur GmbH. »Mit dem ilgm knüpfen wir an diese Tradition an und machen unseren Ort für eine Woche zu einem internationalen Treffpunkt zwischen Menschen und Kulturen, für Vielfalt und Miteinander, für das Verstehen und um Menschen zu verbinden, die sich sonst nie begegnet wären.«
Wir danken dem Veranstalter Bebelplatz e. V. um Ulrich Schreiber, der dieses Festival in Graal-Müritz gestaltet. Das vollständige Programm, Informationen und Tickets sind unter www.graal-mueritz.de/ilgm/ und www.bebelplatz.org abrufbar.