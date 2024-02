1. Internationales Open Graal-Müritz

Vom 27. Februar bis zum 2. März 2024 findet im Haus des Gastes im Ostseeheilbad Graal-Müritz das 1. Internationale Schach Open statt. Gastgeber ist der Schachsportclub Graal-Müritz. 100 Schachenthusiasten aus Deutschland, Norwegen, Italien und Polen nehmen am Turnier teil, darunter mehrere Internationale Titelträger. Das Turnier ist dotiert mit einem Preisgeld von 3.600,- €, welches vom Veranstalter Schachclub Graal-Müritz ausgelobt wird.Der im Jahr 1999 gegründete Schachclub Graal-Müritz bereitet sich seit einem halben Jahr auf das Treffen mit Schachenthusiasten aus ganz Deutschland und Europa vor. Es ist ein Novum, dass der Club, welcher aus 23 Spielern besteht, Schachspieler an die Ostsee einlädt. Diese werden ihr Können in 7 Schachrunden täglich messen bis der Meister feststeht. 100 Schachspieler haben sich für das Turnier angemeldet, welches seit Anfang Januar ausgebucht ist. Die internationalen Teilnehmer kommen aus Norwegen, Italien und Polen. Fünf Damen und 95 Herren spielen um den Meistertitel. Der jüngste Spieler ist 12 Jahre alt. Er reist 2.400 km vom Schachclub Tromsø in Norwegen an und wird von seiner Familie begleitet. Dass Schach bis in ein hohes Alter gespielt werden kann, beweist der älteste Teilnehmer, welcher mit 78 Jahren das Turnier besucht.Das gesamte Team des Schachclubs Graal-Müritz organisiert und leitet das Turnier. »Wir freuen uns, mit der Ausrichtung der 1. Internationalen Schach Open den Teilnehmern unseren Heimatort Graal-Müritz näher zu bringen und die Attraktivität unseres Schachclubs zu steigern. Unser wöchentliches Training findet jeweils donnerstags um 18 Uhr im Haus des Gastes Graal-Müritz statt. Wir freuen uns immer über Gäste und neue Mitglieder.«Die Bürgermeisterin Frau Dr Chelvier wird als Schirmherrin am 27. Februar 2024 um 15 Uhr im Haus des Gastes im Ostseeheilbad Graal-Müritz das Turnier eröffnen. Die persönliche Registrierung der Teilnehmer erfolgt bis 15:30 Uhr. Danach beginnen die Einweisungen und Spielrunden des Turniers. Die Ergebnisse der Spiele werden live ausgespielt und sind jederzeit auf dem Monitor im Haus des Gastes oder online auf der Webseite open-ssc-graal-mueritz.de zu sehen.Austragungsort ist das Haus des Gastes in Graal-Müritz, wo an 50 Tischen im großen Saal die Spiele absolvieren werden. Die Geschäftsführerin der Tourismus- und Kur GmbH sagt: »Wir freuen uns sehr, Gäste aus ganz Deutschland und Europa im Ostseeheilbad Graal-Müritz zu den 1. Internationalen Schach Open begrüßen zu dürfen. Wir wünschen den Teilnehmern viel Erfolg. Unser Team hat für die Begleiter ein eigens dafür entwickeltes Ausflugsprogramm zusammengestellt und freut sich, den Gästen unserem Ort und die Umgebung vorstellen zu dürfen.«