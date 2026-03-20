Öffnungszeiten im Wohlfühlbad Koppke Greetsiel zu den Osterferien
23. März bis 10. April 2026
Im Zeitraum vom 23. März bis zum 10. April gelten im Schwimmbad angepasste Öffnungszeiten. Montags, dienstags und donnerstags ist das öffentliche Schwimmen von 11:00 bis 18:00 Uhr möglich, mittwochs und freitags von 12:00 bis 18:00 Uhr. Samstags bleibt es zunächst bei den Zeiten von 10:00 bis 13:00 Uhr, zusätzlich wird ab dem 4. April 2026 auch nachmittags von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Sonntags steht das Bad wie gewohnt von 10:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Der Einlass endet jeweils eine Stunde vor Schließzeit.
Auch das Kursangebot bleibt während der Ferien weitgehend bestehen: Aquafitness findet weiterhin dienstags und donnerstags von 19:00 bis 20:00 Uhr statt. Seniorengymnastik wird mittwochs und freitags von 08:30 bis 10:00 Uhr angeboten, gefolgt vom Babyschwimmen von 10:00 bis 12:00 Uhr.
Die Sauna öffnet während der Osterferien darüber hinaus mit angepassten Zeiten. Montags, dienstags, donnerstags und freitags können Besucher die Anlage von 11:00 bis 22:00 Uhr nutzen. Mittwochs ist von 09:00 bis 22:00 Uhr Damensauna, am Wochenende jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Einlass zur Sauna ist bis zwei Stunden vor Ende der Öffnungszeit möglich. Zusätzlich steht montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 18:00 bis 21:00 Uhr das Schwimmbad exklusiv den Saunagästen zur Verfügung.
An den Feiertagen Karfreitag (03.04.) und Ostermontag (06.04.) sind sowohl Schwimmbad als auch Sauna jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. An diesen Tagen entfallen die Kursangebote.
Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am Freitag, 27. März: Am heutigen Abend lädt das Wohlfühlbad Koppke zu einer besonderen Mitternachtssauna unter dem Motto „Barbecue Abend“ ein. Die Sauna ist an diesem Tag von 14:00 bis 00:30 Uhr geöffnet. Ab 18:00 Uhr zelebrieren die Saunameister thematisch passende Aufgüsse – darunter unter anderem Birkenquast-Aufgüsse mit rauchig-süßen Aromen. Das Team verspricht ein abwechslungsreiches Saunaerlebnis und lädt zum Entdecken ein. Das Bistro hält passend zum Thema entsprechende Speisen und Getränke bereit.
Das Wohlfühlbad Koppke Greetsiel befindet sich in der Straße Zur Hauener Hooge 11 in 26736 Greetsiel. Weitere Informationen sind telefonisch unter 04926 91 88 30 sowie im Internet unter www.koppke-greetsiel.de erhältlich.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644
Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
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Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
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