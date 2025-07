Wohlfühlbad Koppke: Saunabereich nach Wartungspause wieder geöffnet

Gute Nachrichten für alle Saunafans: Der Saunabereich im Wohlfühlbad Koppke öffnet am Donnerstag, den 3. Juli 2025, nach einer planmäßigen Wartungspause wieder seine Türen. In der Zeit vom 11. Juni bis einschließlich 2. Juli wurden im Rahmen der jährlichen Instandhaltungsarbeiten wichtige Maßnahmen zur Sicherung von Qualität, Hygiene und Technik umgesetzt.Besonders erfreulich: Beide Umkleidebereiche der Sauna wurden umfassend modernisiert. Gäste dürfen sich ab sofort über mehr Komfort, moderne Ausstattung und ein noch ansprechenderes Ambiente freuen – ideal für eine entspannte Auszeit vom Alltag.Während der Wartungspause blieb das Schwimmbad im Wohlfühlbad Koppke wie gewohnt geöffnet. Das Team bedankt sich herzlich für das Verständnis der Gäste während der eingeschränkten Nutzung und freut sich nun umso mehr, den beliebten Saunabereich wieder in vollem Umfang anbieten zu können.Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.Mo. – Fr.: 15:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches SchwimmenSa.: 10:00 Uhr – 13:00 Uhr / 14:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches SchwimmenSo.: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches SchwimmenBesonderheiten:Di. & Do.: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr AquafitnessMi. & Fr.: 08:30 Uhr – 10:00 Uhr Seniorengymnastik & SeniorenbadenMi. & Fr.: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr BabyschwimmenMontag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 14:00 bis 22:00 UhrMittwoch (Damensauna) 09:00 bis 22:00 UhrSamstag und Sonntag 10:00 bis 18:00 UhrEinlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr(Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)Erweiterte Öffnungszeiten in den Sommerferien vomMo., Di., Do.: 11:00 Uhr – 18:00 UhrMi., & Fr.: 12:00 Uhr – 18:00 UhrSa.: 10:00 Uhr – 13:00 Uhr / 14:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches SchwimmenSo.: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches SchwimmenBesonderheiten:Di. & Do.: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr AquafitnessMi. & Fr.: 08:30 Uhr – 10:00 Uhr Seniorengymnastik & SeniorenbadenMi. & Fr.: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr BabyschwimmenMo. Di. Do. Fr.: 11:00 Uhr – 22:00 UhrMi.: Damensauna 09:00 Uhr – 22:00 UhrSamstag und Sonntag 10:00 bis 18:00 UhrHinweis: Informationen zu Eintrittspreisen und Angeboten sind zu finden unter: www.koppke-greetsiel.de Kontakt für Rückfragen:Wohlfühlbad Koppke GreetsielZur Hauener Hooge 1126736 Krummhörn-GreetsielTelefon: 04926 – 91 88 30E-Mail: moin@greetsiel.deGästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18