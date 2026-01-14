Winterzauber an der Nordsee: Winterkampagne 2025/2026 rückt Erholung und Wohlbefinden in den Fokus
Im Zentrum der Kampagne steht die Themenseite www.nordsee53grad.de/entdecken/winterzauber, auf der die winterlichen Highlights der niedersächsischen Nordsee-Region übersichtlich präsentiert werden. In den Monaten Januar und Februar 2026 rücken insbesondere die Themen Wellness, Thalasso und Entspannung in den Vordergrund der Kommunikation. Die Nordsee-Region präsentiert sich dabei als Rückzugsort für Erholungssuchende, die bewusst Ruhe, Gesundheitsangebote und naturnahe Entspannung schätzen.
Nordsee als Ganzjahresdestination stärken
Ziel der Winterkampagne „Winterzauber“ ist es, die Nordsee ganzjährig erlebbar zu machen und den Winter als feste Reisezeit zu etablieren. „Die Verbindung von Inspiration und konkreten Veranstaltungsangeboten folgt dem strategischen Ansatz der Tourismus-Agentur Nordsee, die Saison zu verlängern und nachhaltige Impulse für die ganzjährige Auslastung in der Region zu schaffen“, betont Geschäftsführer Mario Schiefelbein. Mit der Winterkampagne 2025/2026 zeigt die Region, dass die niedersächsische Nordseeküste auch abseits der Hauptsaison vielfältige Erlebnisse bietet.
Medienkooperationen schaffen Reichweite
Die TANO richtet die Winterkampagne gezielt an bestimmte Sinus-Milieus, also gesellschaftliche Gruppen mit ähnlichen Werten und Lebensstilen. Besonders im Fokus stehen die Postmateriellen – Menschen, die bewusst und verantwortungsvoll reisen, Qualität, Authentizität und Nachhaltigkeit schätzen und sich auch in der Nebensaison für besondere Erlebnisse begeistern lassen. Ergänzt wird die digitale Präsenz durch Radiospots auf Klassik Radio und Beats Radio, die überregional für Aufmerksamkeit sorgen. Zusätzlich erscheint ein Advertorial im Manager Magazin, das die Nordsee-Region als Winter- und Erholungsdestination in einem hochwertigen redaktionellen Umfeld positioniert. Darüber hinaus wird die Kampagne durch gezielte Online-Marketingmaßnahmen flankiert: Dazu zählen die Schaltung von Google- und Microsoft-Ads, die Bewerbung der Buchungstrecke über digitale Anzeigen sowie Social-Media-Kampagnen auf Instagram und Facebook mit winterlichen, bildstarken Motiven zu den Kampagneninhalten. Durch diese Kombination aus klassischer und digitaler Kommunikation entsteht eine crossmediale Präsenz, die Reichweite, Buchungsimpulse und Markenbekanntheit in den relevanten Zielgruppen deutlich erhöht.