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Wilhelmshaven: Wilhelmshaven erreicht Höchststand bei Übernachtungen

Laut amtlicher Statistik 2025 weiteres Rekordjahr

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Die aktuellen Zahlen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen bestätigen eine äußerst positive Entwicklung für den Tourismusstandort Wilhelmshaven: Mit insgesamt 145.533 Ankünften und 382.626 Übernachtungen verzeichnete die Stadt im Jahr 2025 das beste Ergebnis seit Beginn der statistischen Erfassung. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 3,5 Prozent bei den Ankünften und 2 Prozent bei den Übernachtungen.

Der Großteil der Gäste reist weiterhin aus dem Inland an. Bei den internationalen Besuchenden stellen die Niederlande mit 27,1 Prozent die größte Gruppe, gefolgt von Großbritannien (7,1 Prozent) und der Schweiz (6,3 Prozent). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist mit 2,6 % im Vergleich zu den Vorjahren etwas zurückgegangen und die durchschnittliche Auslastung der Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Betten blieb mit 45,7 Prozent nahezu unverändert, liegt jedoch weiterhin leicht unter dem Vor-Corona-Wert von 2019 (49,8 Prozent). Zu berücksichtigen ist dabei, dass bei der amtlichen Statistik nur die Beherbergungsbetriebe mit mehr als 10 Betten erfasst werden, daher ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen getätigten Gästeankünfte und -übernachtungen sogar noch höher liegen dürften.

„Wir sehen, dass Wilhelmshaven weiterhin ein attraktiver Urlaubsort ist und unsere Bekanntheit stetig steigt“, betont Nicole Werner, Leiterin Touristik, Marketing & Kommunikation der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH. Gleichzeitig richtet sich der Blick auch auf die Nebensaison. „Unser Ziel ist es, Wilhelmshaven das ganze Jahr über noch erlebbarer zu machen. Wir arbeiten bereits an neuen Ideen und Angeboten für die Vor- und Nachsaison.“

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Trends zum Urlaub im eigenen Land blickt Wilhelmshaven optimistisch in die kommenden Jahre und rechnet weiterhin mit einer positiven Entwicklung der Besucherzahlen.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Janina Onken – Touristik/Marketing

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH
Banter Deich 2, 26382 Wilhelmshaven
Fon: 04421-9279-0 // Durchwahl: 04421-9279-32 // Fax: 04421-927948
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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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