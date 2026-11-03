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Wilhelmshaven: Veranstaltungen in Wilhelmshaven

03. bis 15. November 2026

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
 

Dienstag, 03.11.2026

14:00 Uhr – Hafenbustour über den JadeWeserPort – JadeWeserPort-InfoCenter

18:00 Uhr – Die Kunst zu lesen – Kunsthalle

Mittwoch, 04.11.2026

15:00 Uhr – Kulturcafé im Küstenmuseum
Geschichte der Deutschen Seewarte, 1875–1945 – Küstenmuseum

Donnerstag, 05.11.2026

10:00 Uhr – Öffentliche Führung durch die Stadtbibliothek – Stadtbibliothek

11:00–20:00 Uhr – Kunst für alle - Eintritt frei – Kunsthalle

18:30 Uhr – Dasein in der Achterbahn – Lebenskapriolen - Autorenlesung mit musikalischer Umrahmung – Hans-Beutz-Haus / Volkshochschule

20:00 Uhr – Weltenbummlerin: Kirsten Nehberg – Glaub immer an das Unmögliche – Kulturzentrum Pumpwerk

Freitag, 06.11.2026

15:00 Uhr – Escape Game – Mysteriöser Fund im Watt – UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum

20:00 Uhr – Pohlmann – Beweggründe Tour 2026 – Kulturzentrum Pumpwerk

Samstag, 07.11.2026

10:00 Uhr – Meine Kunsthalle – Kids werden kreativ – Kunsthalle

10:00–18:00 Uhr – Hüttenfest - Kunsthandwerk, Deko, Speisen und Getränke – HBV, Kanalweg 12

11:00 Uhr – Lilli und Billi - Die Piraten sind los! Abenteuer auf der Sibetsburg – Küstenmuseum

12:00–21:00 Uhr – TattooMesse – Gorch-Fock-Haus

14:00 Uhr – Hafenbustour über den JadeWeserPort – JadeWeserPort-InfoCenter

17:00 Uhr – Sinfoniekonzert – Wiener Klassik – Ev.-luth. Christus- und Garnisonkirche

18:00 Uhr – Klaviermusik in der Villa: Tatiana Karpouk – Villa Lug ins Land

19:30 Uhr – Wilhelmshavener Kleinkunstpreis Verleihung - GAYLE TUFTS – Kulturzentrum Pumpwerk

Sonntag, 08.11.2026

11:00–17:00 Uhr – Hüttenfest - Kunsthandwerk, Deko, Speisen und Getränke – HBV, Kanalweg 12

11:00–19:00 Uhr – TattooMesse – Gorch-Fock-Haus

11:30 Uhr – Musikalisches Frühschoppen des Fördervereins – Küstenmuseum

12:00 Uhr – Winterschwimmen - zu Gunsten des Fördervereins Kinder- und Jugendhospiz Joshuas Engelreich Wilhelmshaven e.V. – Hotel Fliegerdeich

17:00–19:00 Uhr – Laternenfest - Mit dem Spielmannszug durch den Park, Kuchen, Bratwurst und heiße Getränke – Störtebeker Park

17:00 Uhr – Musikalische Reise durch das Kirchenjahr – St. Marien Kirche

Montag, 09.11.2026

18:00 Uhr – Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 – St. Willehad Kirche

Dienstag, 10.11.2026

14:00 Uhr – Hafenbustour über den JadeWeserPort – JadeWeserPort-InfoCenter

Mittwoch, 11.11.2026

18:30 Uhr – Untergang des Römischen Reiches – Hans-Beutz-Haus / Volkshochschule Wilhelmshaven

19:00 Uhr – Treff nach Sieben – Feiern ohne Vorurteile – Kulturzentrum Pumpwerk

19:00 Uhr – Südseeträume – Von Australien bis Chile - Reisebericht – Hans-Beutz-Haus / Volkshochschule Wilhelmshaven

Donnerstag, 12.11.2026

19:00 Uhr – Leise Töne und Krawall - Künstlerinnen in Aktion von 1960 bis heute - Vortrag und Gespräch mit Petra Stegmann – Kunsthalle

20:00 Uhr – 29. A-cappella-Festival - LaLeLu – a cappella – comedy - Urlaub vom Hirn – Kulturzentrum Pumpwerk

Freitag, 13.11.2026

15:00 Uhr – Escape Game – Mysteriöser Fund im Watt – UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum

17:00 Uhr – Abendliche Taschenlampenführung – UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum

17:00 Uhr – Poetry-Slam-Workshop „Worte für Familien“ - Deine Worte. Deine Stimme. Deine Bühne. (2-tägig) – Ev. Familien-Bildungsstätte Friesland-Wilhelmshaven

18:00 Uhr – Ist das Kunst! – Creative Brain Rot Retreat – Kunsthalle 

Samstag, 14.11.2026

10:00 Uhr – Meine Kunsthalle – Kids werden kreativ – Kunsthalle

11:00–16:00 Uhr – Weihnachtlicher Basar – Nachbarschaftstreff Inselviertel

14:00 Uhr – Hafenbustour über den JadeWeserPort – JadeWeserPort-InfoCenter

20:00 Uhr – 32. Festival der Kleinkunst - Murzarella – Kulturzentrum Pumpwerk

Sonntag, 15.11.2026

07:00–13:00 Uhr – Langschläferfrühstück im Restaurant Harbour View – ATLANTIC Hotel

Weitere Veranstaltungen und Ausstellungen

Täglich

11:00 und 16:00 Uhr – Fütterung der Seehunde und Pinguine – Aquarium

Dienstag bis Sonntag

11:00–17:00 Uhr – Häfen, Schiffe, Burgen. TIPP: Wilhelmshaven aus LEGO® – Küstenmuseum

11:00–17:00 Uhr – Ausstellung: Lotti Brockmann – I was discovered in a shopping mall – Kunsthalle

Donnerstag

11:00–20:00 Uhr – Ausstellung: Lotti Brockmann – I was discovered in a shopping mall – Kunsthalle

Dienstag bis Sonntag

11:00–17:00 Uhr – Ausstellung: Hee Seo – Unzimmer – Kunsthalle

Donnerstag

11:00–20:00 Uhr – Ausstellung: Hee Seo – Unzimmer – Kunsthalle

Täglich

10:00–17:00 Uhr – Fotoausstellung: „Die Magie der Nacht im Wattenmeer“ von André Thorenmeier – UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum

10:00–17:00 Uhr – Ausstellung: Corinna Langebrake – Eine Vogelmalerin zwischen Kunst und Wissenschaft – UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum

 

 

Mittwoch und Samstag

10:00–16:00 Uhr – Trödel auf der Trödlermeile – Luisenstr. 1

 

Plattdeutsches Theater – Kann ik rinkamen? (Kann ich reinkommen?)

Was passiert, wenn die Liebe plötzlich ihre eigenen Regeln schreibt – und niemand mehr den Überblick behält?
Die Antwort gibt es auf der Bühne – turbulent, pointiert und garantiert mit Lachgarantie.

Komödie von Kay Kruppa, Niederdeutsch von Arnold Preuß.
Niederdeutsche Erstaufführung.

Verschiedene Termine vom 14.11.2026 bis 19.12.2026.
im Theater am Meer

Alle Infos erhaltet ihr in den jeweiligen Einrichtungen oder auf www.wilhelmshaven-touristik.de.
Bitte informiert euch über notwendige Anmeldungen, Preise oder kurzfristige Änderungen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 02.11.2026.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Sina Gaudian
Team Touristik · Marketing · Kommunikation
T +49 4421 9279-27
sina.gaudian@wilhelmshaven-touristik.de

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH
Banter Deich 2 · 26382 Wilhelmshaven
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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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