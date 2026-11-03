Wilhelmshaven: Veranstaltungen in Wilhelmshaven
03. bis 15. November 2026
Dienstag, 03.11.2026
14:00 Uhr – Hafenbustour über den JadeWeserPort – JadeWeserPort-InfoCenter
18:00 Uhr – Die Kunst zu lesen – Kunsthalle
Mittwoch, 04.11.2026
15:00 Uhr – Kulturcafé im Küstenmuseum
Geschichte der Deutschen Seewarte, 1875–1945 – Küstenmuseum
Donnerstag, 05.11.2026
10:00 Uhr – Öffentliche Führung durch die Stadtbibliothek – Stadtbibliothek
11:00–20:00 Uhr – Kunst für alle - Eintritt frei – Kunsthalle
18:30 Uhr – Dasein in der Achterbahn – Lebenskapriolen - Autorenlesung mit musikalischer Umrahmung – Hans-Beutz-Haus / Volkshochschule
20:00 Uhr – Weltenbummlerin: Kirsten Nehberg – Glaub immer an das Unmögliche – Kulturzentrum Pumpwerk
Freitag, 06.11.2026
15:00 Uhr – Escape Game – Mysteriöser Fund im Watt – UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum
20:00 Uhr – Pohlmann – Beweggründe Tour 2026 – Kulturzentrum Pumpwerk
Samstag, 07.11.2026
10:00 Uhr – Meine Kunsthalle – Kids werden kreativ – Kunsthalle
10:00–18:00 Uhr – Hüttenfest - Kunsthandwerk, Deko, Speisen und Getränke – HBV, Kanalweg 12
11:00 Uhr – Lilli und Billi - Die Piraten sind los! Abenteuer auf der Sibetsburg – Küstenmuseum
12:00–21:00 Uhr – TattooMesse – Gorch-Fock-Haus
14:00 Uhr – Hafenbustour über den JadeWeserPort – JadeWeserPort-InfoCenter
17:00 Uhr – Sinfoniekonzert – Wiener Klassik – Ev.-luth. Christus- und Garnisonkirche
18:00 Uhr – Klaviermusik in der Villa: Tatiana Karpouk – Villa Lug ins Land
19:30 Uhr – Wilhelmshavener Kleinkunstpreis Verleihung - GAYLE TUFTS – Kulturzentrum Pumpwerk
Sonntag, 08.11.2026
11:00–17:00 Uhr – Hüttenfest - Kunsthandwerk, Deko, Speisen und Getränke – HBV, Kanalweg 12
11:00–19:00 Uhr – TattooMesse – Gorch-Fock-Haus
11:30 Uhr – Musikalisches Frühschoppen des Fördervereins – Küstenmuseum
12:00 Uhr – Winterschwimmen - zu Gunsten des Fördervereins Kinder- und Jugendhospiz Joshuas Engelreich Wilhelmshaven e.V. – Hotel Fliegerdeich
17:00–19:00 Uhr – Laternenfest - Mit dem Spielmannszug durch den Park, Kuchen, Bratwurst und heiße Getränke – Störtebeker Park
17:00 Uhr – Musikalische Reise durch das Kirchenjahr – St. Marien Kirche
Montag, 09.11.2026
18:00 Uhr – Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 – St. Willehad Kirche
Dienstag, 10.11.2026
14:00 Uhr – Hafenbustour über den JadeWeserPort – JadeWeserPort-InfoCenter
Mittwoch, 11.11.2026
18:30 Uhr – Untergang des Römischen Reiches – Hans-Beutz-Haus / Volkshochschule Wilhelmshaven
19:00 Uhr – Treff nach Sieben – Feiern ohne Vorurteile – Kulturzentrum Pumpwerk
19:00 Uhr – Südseeträume – Von Australien bis Chile - Reisebericht – Hans-Beutz-Haus / Volkshochschule Wilhelmshaven
Donnerstag, 12.11.2026
19:00 Uhr – Leise Töne und Krawall - Künstlerinnen in Aktion von 1960 bis heute - Vortrag und Gespräch mit Petra Stegmann – Kunsthalle
20:00 Uhr – 29. A-cappella-Festival - LaLeLu – a cappella – comedy - Urlaub vom Hirn – Kulturzentrum Pumpwerk
Freitag, 13.11.2026
15:00 Uhr – Escape Game – Mysteriöser Fund im Watt – UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum
17:00 Uhr – Abendliche Taschenlampenführung – UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum
17:00 Uhr – Poetry-Slam-Workshop „Worte für Familien“ - Deine Worte. Deine Stimme. Deine Bühne. (2-tägig) – Ev. Familien-Bildungsstätte Friesland-Wilhelmshaven
18:00 Uhr – Ist das Kunst! – Creative Brain Rot Retreat – Kunsthalle
Samstag, 14.11.2026
10:00 Uhr – Meine Kunsthalle – Kids werden kreativ – Kunsthalle
11:00–16:00 Uhr – Weihnachtlicher Basar – Nachbarschaftstreff Inselviertel
14:00 Uhr – Hafenbustour über den JadeWeserPort – JadeWeserPort-InfoCenter
20:00 Uhr – 32. Festival der Kleinkunst - Murzarella – Kulturzentrum Pumpwerk
Sonntag, 15.11.2026
07:00–13:00 Uhr – Langschläferfrühstück im Restaurant Harbour View – ATLANTIC Hotel
Weitere Veranstaltungen und Ausstellungen
Täglich
11:00 und 16:00 Uhr – Fütterung der Seehunde und Pinguine – Aquarium
Dienstag bis Sonntag
11:00–17:00 Uhr – Häfen, Schiffe, Burgen. TIPP: Wilhelmshaven aus LEGO® – Küstenmuseum
11:00–17:00 Uhr – Ausstellung: Lotti Brockmann – I was discovered in a shopping mall – Kunsthalle
Donnerstag
11:00–20:00 Uhr – Ausstellung: Lotti Brockmann – I was discovered in a shopping mall – Kunsthalle
Dienstag bis Sonntag
11:00–17:00 Uhr – Ausstellung: Hee Seo – Unzimmer – Kunsthalle
Donnerstag
11:00–20:00 Uhr – Ausstellung: Hee Seo – Unzimmer – Kunsthalle
Täglich
10:00–17:00 Uhr – Fotoausstellung: „Die Magie der Nacht im Wattenmeer“ von André Thorenmeier – UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum
10:00–17:00 Uhr – Ausstellung: Corinna Langebrake – Eine Vogelmalerin zwischen Kunst und Wissenschaft – UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum
Mittwoch und Samstag
10:00–16:00 Uhr – Trödel auf der Trödlermeile – Luisenstr. 1
Plattdeutsches Theater – Kann ik rinkamen? (Kann ich reinkommen?)
Was passiert, wenn die Liebe plötzlich ihre eigenen Regeln schreibt – und niemand mehr den Überblick behält?
Die Antwort gibt es auf der Bühne – turbulent, pointiert und garantiert mit Lachgarantie.
Komödie von Kay Kruppa, Niederdeutsch von Arnold Preuß.
Niederdeutsche Erstaufführung.
Verschiedene Termine vom 14.11.2026 bis 19.12.2026.
im Theater am Meer
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Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 02.11.2026.
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