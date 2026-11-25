Wilhelmshaven: Traditionssegler nehmen im Mai Kurs auf Wilhelmshaven
„Hendrika Bartelds“ und „Swaensborgh“ machen am ersten Maiwochenende in der Jadestadt fest und laden zu abwechslungsreichen Tagestörns auf der Nordsee ein.
Zwei Schiffe, eine besondere Geschichte
„Hendrika Bartelds“: Der imposante Dreimastschoner wurde 1918 in den Niederlanden gebaut und ist heute auf den Weltmeeren unterwegs. Mit ihrer klassischen Silhouette und dem liebevoll restaurierten Holzinterieur versprüht sie den Charme vergangener Seefahrtzeiten und ermöglicht ein authentisches Segelerlebnis.
„Swaensborgh“: Auch dieser Traditionssegler steht für maritime Geschichte und verbindet den besonderen Charakter eines historischen Segelschiffes mit zeitgemäßem Komfort. Das großzügige Deck bietet reichlich Platz, um die frische Nordseeluft und den Ausblick auf das offene Meer zu genießen.
Am Samstag, 1. Mai, und Sonntag, 2. Mai, haben Interessierte jeweils von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, an Bord der beiden Schiffe zu gehen und traditionelle Segelschifffahrt hautnah zu erleben. Segelkenntnisse sind nicht erforderlich, jede/r kann zum Crewmitglied auf Zeit werden. Die Tagestörns führen hinaus auf die Nordsee vor Wilhelmshaven und eröffnen besondere Perspektiven auf das maritime Geschehen rund um die Hafenstadt.
Die Teilnahme kostet 85 Euro pro Person, Kinder bis einschließlich zwölf Jahre zahlen 42,50 Euro. Dabei ist für das leibliche Wohl ebenfalls gesorgt: Im Fahrpreis enthalten sind ein Mittagseintopf sowie Kaffee und Kuchen. Weitere Getränke können an Bord gegen Barzahlung erworben werden.
Ob beim aktiven Mithelfen an Bord und beim Setzen der Segel oder ganz entspannt an Deck – die Fahrten bieten die Gelegenheit, den Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen und die Faszination der traditionellen Seefahrt zu entdecken.
Tickets für die Tagestörns sind online, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie in der Tourist-Information Wilhelmshaven erhältlich.
Weitere Informationen unter: www.wilhelmshaven-touristik.de
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26382 Wilhelmshaven