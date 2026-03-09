Wilhelmshaven: Tourist-Information künftig im touristischen Zentrum Wilhelmshavens
Noch bis 27. März in der Ebertstraße erreichbar – Umzug an den Banter Deich
Ab Montag, 30. März, steht die Tourist-Information dann in der Zentrale der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH am Banter Deich 2 zur Verfügung.
Am neuen Standort bleiben sämtliche Angebote und Serviceleistungen in vollem Umfang erhalten. Besucherinnen und Besucher können dort weiterhin Tickets, Gutscheine und Souvenirs erwerben sowie Informationen und Prospektmaterial zu touristischen Angeboten in Wilhelmshaven und der Region erhalten.
Mit dem Umzug rückt die Tourist-Information künftig noch näher an das touristische Zentrum der Stadt. Der Standort am Banter Deich liegt in unmittelbarer Nähe zu wichtigen touristischen Anlaufpunkten wie Südstrand, Deutsches Marinemuseum, Wattenmeer Besucherzentrum sowie Promenade und Strandbereich und ist damit für Gäste besonders gut erreichbar.
Zeitnah soll der Standort Teil eines integrierten Leit- und Mobilitätssystems werden, das im Rahmen des städtischen Verbindungswegekonzeptes entwickelt wird. Geplant sind zentrale Infopoints am Bahnhof sowie an der Fahrradstation, die als niedrigschwellige Orientierungs- und Informationsorte für Gäste dienen. Darüber hinaus liegt ein besonderer Fokus auf der Entwicklung eines durchgängigen Wegesystems, das die zentralen touristischen Ziele der Stadt miteinander verbindet und eine intuitive Besucherlenkung ermöglicht.
Die Öffnungszeiten in der Zentrale der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit werden an die bisherigen Zeiten der Tourist-Information angepasst.
Geöffnet ist künftig Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr und Samstag 9 bis 14 Uhr.
Weiterhin ist das Team wie gewohnt telefonisch unter 04421 – 91 3000 sowie per E-Mail unter tourist-info@wilhelmshaven-touristik.de erreichbar.
Am bisherigen Standort in der Ebertstraße war die Tourist-Information seit Frühjahr 2016 angesiedelt. Der Umzug wird vor allem durch die begrenzten räumlichen Kapazitäten notwendig, die den heutigen Anforderungen an eine moderne und gästeorientierte Tourist-Information zunehmend nicht mehr gerecht werden.
Zudem gewinnt die Digitalisierung touristischer Angebote immer stärker an Bedeutung, sodass auch hier eine strategische Weiterentwicklung erforderlich ist.
„Die bisherigen Räume haben lange gut funktioniert, inzwischen stoßen wir dort aber an unsere Grenzen. Mit dem Umzug schaffen wir bessere Voraussetzungen, um unseren Service weiterzuentwickeln und unsere Gäste auch künftig modern informieren zu können“, erklärt Nicole Werner, Abteilungsleitung Touristik/Marketing bei der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH.
Mit dem Standortwechsel stellt die Tourist-Information somit bereits jetzt die Weichen für eine modernere, stärker vernetzte und noch stärker auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichtete Anlaufstelle im touristischen Zentrum Wilhelmshavens.
Zum Beginn der Badesaison ab dem 9. Mai steht zudem auch die Zweigstelle der Tourist-Information am Südstrand wieder täglich für alle Gäste zur Verfügung.
